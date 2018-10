Une reprise dans la bonne humeur

Par DDK | Il ya 14 minutes | 12 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier soir, dans une très bonne ambiance après les deux probants résultats récoltés en déplacement, respectivement à Tadjenant et Sidi Bel Abbes. Cette séance a été assurée par Zorgane et Laabani, respectivement entraîneur adjoint et préparateur physique, en l’absence de Madoui qui était à Alger pour des raisons professionnelles. Avant l’entame de l’entraînement, Malik Zorgane a beaucoup discuté avec les joueurs en les incitants à poser les pieds sur terre et à se concentrer plus sur le prochain match contre l’USMA qui s’annonce d’ores et déjà très difficile. La séance a vu aussi la présence de tous les joueurs y compris les blessés, à l’image de Billel Ouali qui a intégré le groupe et sera apte pour le prochain match, chose qui donnera plus de solutions à l’entraîneur pour composer ses 11 joueurs rentrants qui affronteront l’USMA après-demain, lundi. Madoui qui a remarqué, lors de ces deux derniers matchs, certaines satisfactions et lacunes doit trouver des solutions dans les trois compartiments même si un certain équilibre commence à se dessiner en défense et au milieu. L’ex-entraîneur de l’ESS n’a oublié aucun détail. Il s’est informé auprès de Hamici sur le moindre détail et sur chaque joueur pour avoir une idée précise et un constat net sur chaque élément. Le staff technique aura donc trois jours pour bien préparer le groupe et corriger les lacunes pour être fin prêt pour le match de lundi qui sera un véritable test pour Madoui. Sur un autre volet, la direction a versé une prime aux joueurs, une manière de les encourager suite aux efforts fournis et de les motiver pour continuer sur cette lancée en gardant cette cadence de bons résultats.

Fin de mission pour Hamici et Zaâbar

Les deux techniciens Hamici et Zaâbar ont résilié leurs contrats les liant avec le MOB tout en encaissant leur dû. Il ont eu la totalité de leur argent après une longue discussion avec les dirigeants qui veulent leur ôter les deux primes des deux derniers matchs qu’ils ont assuré par correction. Les deux parties sont parvenues à un accord qui arrangeait tout le monde et Hamici et Zaabar ont quitté le MOB par la grande porte. Signalons que le technicien français, Alain Michel qui a résilié son contrat depuis deux semaines, a été invité lui aussi au siège du club avant-hier pour récupérer son argent.

