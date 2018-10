Le MB Bouira montre ses limites

Par DDK | Il ya 45 minutes | 87 lecture(s)

Nouvelle défaite du MB Bouira, la deuxième à domicile, cette fois-ci face à l’OM Ruisseau (0 - 2), pour le compte de la 5e journée du championnat Inter-régions. Une déroute qui a mis en grogne les supporters et le staff dirigeant. «Nous sommes passés à côté de notre sujet», avoue le manager général dub club, Kamel Benhlima, très déçu de la prestation des joueurs, alors que l’entraîneur Tabouni n’arrive plus à trouver de solution de rechange au sein d’un effectif du Mouloudia très limité. Ainsi, le MBB, qui a évolué avant-hier face à l’OMR sans son défenseur Akil, blessé, et l’attaquant Tama, qui restait pourtant sur un doublé, a raté complètement sa sortie. En face, les Algérois de l’OMR, conduits par le tandem Aksas et Ghazi Farid, ont fait bon jeu. Ils étaient mieux organisés sur le terrain. C’est Louznadji qui ouvre le score sur une bévue monumentale de la défense du MBB. Les locaux, très énervés et déconcentrés, ont vainement tenté de revenir au score. À cinq minutes de la pause, le portier Ouamrane commet à son tour une autre bévue qui lui a coûté le carton rouge. Le gardien, qui a intercepté la balle à l’extérieur de la surface de réparation, a maladroitement réagi au sifflet de l’arbitre, qui n’a pas hésité à brandir le carton rouge. Le joueur Louznadji, qui se charge du tir, double magistralement le score. L’entrée du duo Tama et Mazouni a donné un nouveau souffle à la ligne de l’attaque du Mouloudia, qui n’a pas été pour autant efficace. A la 65’, le MBB bénéficie d’un penalty, tiré et raté par le joueur Tama, gâchant ainsi l’unique chance pour revenir dans le match. Le reste de la rencontre a été facilement géré par les visiteurs, malgré l’expulsion d’un de leurs éléments à la 75’. Ils ont su comment gérer la fin du match et engranger les trois points et s’emparent ainsi du fauteuil de leader. Dans le groupe centre Ouest, l’E Sour Ghozlane poursuit son ascension en réalisant son cinquième match sans défaite (quatre victoires et un match nul). Pourtant, l’équipe de Sour Ghozlane, qui recevait le CR Zaouïa, était menée au score dès l’entame de la rencontre. Portés par un public présent en force, les Ententistes ont réussi à revenir au score et même de doubler la mise. Désormais, l’ESG occupe seule le fauteuil de leader avec 13 points, suivie de trois équipes : le CR Zaouïa, le SC Aïn Defla, et l’ARB Ghris, avec 8 points chacune.

M’hena A.