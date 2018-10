Un match plaisant !

Par DDK | Il ya 45 minutes | 94 lecture(s)

Les vétérans de l’USM Draâ Ben Khedda sont toujours en activité malgré leur âge avancé. Avant-hier les Mustapha Hameg, Yahia Bouchakour, Ali Bouzourène dit Ali Bandit et compagnie ont donné la réplique à leurs homologues du Widad de Boufarik au stade Ali Kaci de Draâ Ben Khedda. Les vieux Ciel et Blanc ont bien accueilli leurs invités du jour en donnant une petite réception en leur honneur. Quant au match il a été spectaculaire et plaisant des deux côtés. Du côté des visiteurs, les Bougherara, Hamdani et autres ont épaté les présents par de belles facettes de jeu. De même pour les Débékois qui ont su trouver la faille à deux reprises et cela par le chevronné Krimou Medhar, auteur d’un doublé. Les deux équipes ont surpris, les supporters présents dans les tribunes, par leur technique et leur savoir- faire. Les Boufarikois de leur côté ont tenu à remercier leurs homologues de Draâ Ben Khedda pour leur chaleureux accueil et leur ont offert de la «Zlabia». Sur le rectangle vert le dernier mot est revenu aux camarades de Mustapha Hameg qui sont bien en jambes et ont des années encore devant eux, pour continuer à pratiquer leur sport préféré.

M. B.