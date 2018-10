Boukhanchouche réintègre le groupe

Par DDK | Il ya 45 minutes | 92 lecture(s)

La direction de la JSK a décidé de lever la suspension infligée à son milieu de terrain, Salim Boukhanchouche, en l’autorisant à réintégrer l’équipe première.

En effet, le joueur qui ne faisait plus partie du groupe depuis plus d’un mois, suite à cette sanction, a réintégré l’équipe fanion avant-hier soir en prenant part à la séance de reprise effectuée au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Ayant bénéficié d’une dernière chance par ses responsables, après avoir été relégué en équipe réserve depuis presque un mois suite à une sanction décidée par le staff technique, Boukhanchouche, doit désormais respecter le règlement intérieur du club s’il veut continuer son aventure avec la JSK. Coupable d’une faute professionnelle à savoir bouder les entraînements au motif d’une blessure, Boukhanchouche a été sanctionné sur le plan financier mais aussi sportif lui qui a été invité à s’entrainer et jouer avec l’équipe réserve depuis le match contre le PAC pendant quelques semaines et les responsables ont failli le libérer avant de décider de lui donner une autre chance. Le joueur pourrait retrouver la compétition avec ses équipiers vendredi prochain, à l’occasion du match de la 11e journée du championnat face au MCO. Le joueur compte tout faire pour revenir en force et gagner à l’occasion une place de titulaire : «Je suis très heureux de rejoindre mes équipiers. Je travaillerai durement pour m’imposer et aider mon club lors de ses différentes confrontations», a déclaré le joueur. Avec le retour de Boukhanchouche, le coach Franck Dumas aura une solution de plus au milieu de terrain. Disposant déjà d’un effectif riche dans ce compartiment, Dumas sera dans l’embarras de choisir les joueurs les plus prêts à chaque fois. Le coach kabyle attend beaucoup de Boukhanchouche lors des prochains rendez-vous. Satisfait des qualités du joueur, Dumas attend une révolte de son joueur en attendant de savoir si Boukhanchouche sera à la hauteur. Sur un autre plan, le coach kabyle Franck Dumas a augmenté la charge du travail en programmant deux séances d’entraînement pour la journée d’hier. Le coach prépare convenablement le match de vendredi prochain face au MCO. L’entraîneur de la JSK travaillera tous les volets avec ses capés pour que ces derniers soient prêts, sur tous les plans, le jour J. Auteur d’un excellent parcours avec la JSK avec dix matchs sans défaite, Dumas fera tout pour que le MCO soit la prochaine victime de son équipe. Par ailleurs, le milieu de terrain Lyes Benyoucef a travaillé en solo hier avec le préparateur physique du club, Rodolphe. Après quelques tours de piste, le joueur a effectué plusieurs exercices avec le préparateur physique du club. Ce dernier qui réalise du bon boulot en veillant à ce que l’équipe soit au top physiquement à chaque fois. À signaler que seuls les deux Africains, le Nigérian Nwofor et le Burundais Fiston, n’ont pas encore repris avec la JSK. Les deux joueurs sont attendus pour les prochaines heures à Tizi-Ouzou, en attendant de savoir si le coach les fera jouer titulaires lors de ce match très important face au MCO, prévu vendredi prochain à 17h45 au stade Zabana.

