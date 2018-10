«On attend toujours les bilans de l’ancien président»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 95 lecture(s)

Le président du CSA/MOB, Arab Bennai, a, lors d’un point de presse animé hier, parlé des points qui entourent la gestion du club amateur. D’emblée, il a affirmé qu’il n’est pas venu pour s’opposer à quiconque, mais il doit appliquer la loi concernant la passation des consignes. «On est comptable devant la DJS par une certaine règlementation qui stipule qu’une passation des consignes doit se faire dans les règles, alors que l’ex-président n’a pas encore présenté les bilans du premier semestre 2018. Après deux assemblées générales, l’ancien président n’est pas venu et d’après une source, le bilan financier est prêt et devrait être avisé par le commissaire au compte ces jours-ci. Le règlement de ce problème débloquera la situation avec l’administration, pour espérer recevoir les prochaines subventions», soulignera-t-il. Arab Bennai a enchainé sur la situation financière en avouant que le CSA s’est acquitté d’une importante somme auprès de la chambre des résolutions des litiges (CRL) de la FAF suite à sa saisine par d’anciens joueurs et entraîneurs du club. «On a payé presque 5 milliards de centimes pour la CRL et notre situation est réglée par rapport à cette structure et il ne reste que le joueur Boulemdais pour achever et régler définitivement ce chapitre», déclarera le président Bennai. Concernant les dettes restantes, le président dira : «Actuellement, on a des dettes avec la CNAS, les impôts (fiscales et parafiscales) et avec les fournisseurs qu’on va essayer de régler prochainement». Sur un autre volet, le président du CSA/MOB, Bennai Arab, a abordé le problème des anciens entraîneurs des jeunes catégories, en avouant : «On a réglé le problème des anciens entraîneurs radiés par l’ex-président et on a payé presque 350 millions de centimes entre les techniciens révoqués et les fonctionnaires des petites catégories. Je remercie les sept entraîneurs qui ont affiché leur aide pour les dirigeants et leur compréhension de la situation, alors que trois autres ont profité de la situation pour bloquer les comptes du club». Concernant le point lier à l’ajout des huit nouveaux membres de l’AG, Bennai a été catégorique en affirmant : «La loi est claire là-dessus et stipule que pour ajouter n’importe quel nouveau membre, il doit formuler une demande et c’est au bureau et à l’assemblée de répondre à cette demande. Malheureusement, ce procédé n’a pas été appliqué et par correction, je dois me soumettre à la liste des 71 membres de 2016. Donc, pour le moment, aucun nouveau membre n’est accepté.»

Z. H.