La JSMB s’approche du podium

La JSM Béjaïa continue son ascension en enchainant, avant-hier sur son terrain, avec un second succès de suite qui l’a propulsée à la 8e place du classement général (14 points) à deux petites unités de retard sur le podium.

Avant-hier face au nouveau promu le NC Magra, les camarades de l’excellent Kamel Belmessaoud ont eu fort à faire face à leurs homologues de Magra, venus, eux aussi, pour confirmer leur belle forme du début de saison. Sur ce, les protégés d’Aziz Abbas ont terminé la première période de jeu à leur avantage consécutivement à un joli but du défenseur latéral Ziouche qui fusilla Yahia Mécrèche d’un tir des 20m à la 26’ de jeu. Loin de se décourager pour autant et affichant une grosse envie de refaire leur retard au tableau d’affichage, Belgherbi et consorts profiteront surtout du repli défensif opéré par les visiteurs lors du second half pour réussir à renverser la vapeur. D’abord par le rentrant Badreddine El Bahi (56’) qui crucifia à son tour le portier du NCM d’un joli canon des 20m, avant que le capitaine Koceila Berchiche ne délivre les siens dans le temps additionnel de la partie (90+5) grâce à un pénalty justement accordé par le directeur de jeu suite au fauchage de Belkacem Niaiti dans la surface de réparation adverse. C’était le délire dans les gradins et les nombreux supporters locaux présents ont tenu à fêter cet énième acquis comme il se doit avec les joueurs. En somme, une belle performance qui augure notamment des lendemains heureux pour les gars de la Soummam qui ne comptent pas lâcher prise de sitôt. Commentant le résultat technique et le rendement d’ensemble de son team, l’entraîneur béjaoui, Samy Boussekine, visiblement aux anges, dira en fin de la partie : «Avant tout, je dois féliciter mes joueurs qui ont fait preuve d’une grande volonté de l’emporter. La preuve est qu’ils ont cru jusqu’au bout face à un adversaire qui nous a causés moult difficultés durant le match. Pour autant, l’essentiel est qu’on est parvenus à nos fins. Cette belle victoire nous permettra, désormais, d’entrevoir l’avenir avec un moral au beau fixe, ceci quand on sait que la suite ne sera que plus dure encore.»

L’US Biskra nouveau dauphin

Opposée à une équipe de l’USMH, avant dernière au classement, l’US Biskra n’a pas raté cette aubaine pour remporter sa 4e victoire (2 - 1) et prendre par la même occasion la 2e place (17 pts) derrière l’ASO Chlef (19 points). Pour leur part, les Jaune et Noir (15e - 5 pts) continuent à manger leur pain noir et courent toujours après leur premier succès de la saison. De leur côté, le WA Tlemcen et le MCE Eulma ont réalisé une bonne opération en arrachant le nul hors de leurs bases. Se partageant la 3e place (16 pts), les Tlemcéniens ont tenu en échec l’ASM Oran (3 - 3), dans un derby de l’Ouest plein de rebondissements, tandis que les Eulmis ont accroché le RC Kouba (1 - 1), premier relégable (14e - 7 pts). À l’image des Harrachi, les Koubéens sont eux aussi à la recherche de leur première victoire. L’USM Blida, lanterne rouge (16e - 5 pts), a trébuché une nouvelle fois chez elle. La formation de la ville des roses qui n’a pas encore gagné cette année a été contrainte au partage des points par le MC Saida (1 - 1). Cette 10e journée connaîtra son épilogue le mardi 23 octobre avec le déroulement du match ASO Chlef - JSM Skikda. Ce match a été reporté en raison de la présence de plus de trois joueurs de l’ASO en équipe nationale des moins de 21 ans (U21).

B. Ouari

Les résultats

USM Blida 1 - MC Saïda 1

A Boussaâda 0 - ES Mostaganem 0

RC Kouba 1 - MC El Eulma 1

USM Annaba 1 - RC Relizane 0

ASM Oran 3 - WA Tlemcen 3

JSM Béjaïa 2 - NC Magra 1

US Biskra 2 - USM El Harrach 0

ASO Chlef - JSM Skikda

(reporté)