Les U19 de la JSK écrasent l’O Médéa

DDK | Il ya 1 heure

Les U19 de la JSK, qui recevaient avant-hier leurs homologues de l’O Médéa pour le compte de la 4e journée du championnat, n’ont pas laissé filer l’occasion de signer leur quatrième succès d'affilée. En effet, les jeunots du duo Haned - Naït Yahia se sont imposés par trois buts à zéro. Tout s’est joué en première mi-temps lors de laquelle les camarades de Bouacem ont plié le match en inscrivant trois jolis buts dans le dernier quart d’heure. Trois réalisations signées Nechat et Sadoudi, auteur d’un doublé. C’est sur cet avantage que l’arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires. Après la pause citron, les Lionceaux ont fourni une bonne prestation, sans parvenir cependant à saler la note. Les Jaune et Vert ont joué intelligemment et géré toute la deuxième mi-temps sans aucune faute. Le staff technique a procédé à trois changements, une manière de donner la chance au maximum d’éléments et de les voir à l’œuvre. Les trois rentrants n’ont pas déçu, bien au contraire, ils ont fourni une prestation appréciable. Avec ce sans faute de quatre victoires sur autant de matchs, les coéquipiers de Nechat sont bien partis pour rafler tout sur leur passage. Pour leur part, les U17 ont enchaîné leur troisième victoire, avant-hier samedi, aux dépens de l’O Médéa. Les jeunes Lionceaux, drivés par le duo Smaïli - Amari, ont, certes, peiné en première mi-temps, qui s’est soldée par un score vierge. Mais ils ont fait usage de la grande artillerie en deuxième période. En effet, les camarades du capitaine Boudarene furent tout simplement renversants, notamment après les trois changements opérés par le staff technique dans la ligne offensive. Les Jaune et Vert ont réussi avec beaucoup d’aisance à planter six banderilles dans la cage du portier de Médéa, qui ne pouvait rien pour éviter le naufrage. Les six réalisations ont été l’œuvre d’Ould Taleb, Yahiatène, Chaâbi, Gacem et Achab, auteur d’un doublé. Un festival de buts qui n’a pas été sans régaler les fans présents dans les gradins du stade du 1er Novembre. Après le succès des U19, avant-hier, et la belle victoire des U14, au stade du 20 Août, les U17 ont clôturé la journée en apothéose. Une grosse performance pour la relève de l’ogre du foot national et un des géants sur le plan continental qui tient là un réservoir indéniable de jeunes talents.

Les U14 s’imposent face au CRB

Les U14 de la JSK ont réussi, vendredi dernier, leur entrée en lice en championnat. En effet, les bambins kabyles, drivés par le duo Cherfioui - Gourari, se sont imposés devant leurs homologues du Chabab de Belouizdad au stade du 20 Août 55 sur un score de trois buts à zéro. Trois réalisations signées par Kaced, Si Youcef et Idrès. Une victoire nette et sans bavures de la relève du club le plus titré du pays laquelle a épaté le public présent au stade du 20 Août, notamment l’inter-gauche des Canaris Chouireb, tout simplement impérial. Auteurs d’une bonne préparation, les camarades de Tabouda, qui n’ont pas raté l’occasion de fêter leur belle victoire, sont suffisamment armés pour imposer leur diktat lors des prochaines sorties et réaliser une grosse saison.

Z. L.