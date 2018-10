L’US Béni Douala voyage bien

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui est en panne de résultats à domicile au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, voyage bien. Les Ath Douala sont allés chercher une autre victoire la deuxième à l’extérieur, cette fois face au Widad Boufarik sur le score de deux buts à zéro. Une victoire qui permet à l’US Béni Douala de se racheter de son dernier faux pas à domicile face au WR M’Sila, où elle a fait 1 à 1. Le club cher au boss Hocine Ammam prend de l’envol et ne veut pas mourir et reste en contact avec les équipes du haut du tableau, en ne lâchant rien quant à leurs chances d’accéder en Ligue 2 Mobilis.

Lakhdaria s’offre une précieuse victoire

C’est aussi le cas pour l’IB Lakhdaria qui s’est imposé par la plus petite des marges (1 à 0) devant le CR Béni Thour. Une victoire ô combien précieuse pour les gars de Palestro qui ont rectifié le tir de la dernière défaite concédée à l’extérieur. Pour les autres matchs de cette sixième journée, le NARB Reghaia confirme son statut de favori pour l’accession en ramenant une victoire de chez la JS Hai Djabel (1 à 0), alors que le RC Arba est revenu avec un précieux match nul (deux buts partout) devant le NT Souf. L’ES Ben Aknoun n’a pas raté l’occasion en arrachant les trois points en dehors de ses bases devant le WR M’Sila en s’imposant 2 à 1, tandis que le RC Boumerdès a été tenu en échec en faisant 0 à 0 face au CRB Ain Ouessara. Enfin, l’IBK El Khechna et l’AR Ouargla ont laissé des plumes à domicile en s’inclinant sur le même score de 1 à 0 devant l’ESM Koléa et le NRB Touggourt.

Massi Boufatis

Les résultats

JS Hai Djabel 0 - NARB Réghaia 1

RC Boumerdès 0 - CRBA Oussera 0

IB Lakhdaria 1 - CRB Thour 0

WR M’Sila 1- ESB Aknoun 2

WA Boufarik 0 - USB Douala 2

IBKE Khechena 0 - ESM Kolea 1

AR Ouargla 0 - NRB Touggourt 1

NT Souf 2 - RC Arba 2