Les Crabes en conquérants

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Le stade Omar Hamadi de Bologhine sera le théâtre, aujourd’hui, d’une belle affiche entre l’USM Alger et le MO Béjaïa comptant pour la mise à jour de la cinquième journée de Ligue 1 Mobilis.

Ce match intervient après la venue d’un nouveau coach, Madoui Kheireddine, et la bonne négociation des deux derniers déplacements, Tadjenant et Sidi Bel-Abbès, avec une bonne récolte de quatre points. Un parcours qui a rendu le sourire aux supporters après un passage à vide qui, heureusement, n’a pas trop duré. Ce match sera aussi un véritable test pour Madoui qui aura l’entière responsabilité du rendement et du résultat final, contrairement aux deux derniers matchs où c’est Hamici qui a préparé et composé les onze rentrants. Concernant l’effectif, l’ex-entraîneur de l’ESS aura à sa disposition tout l’effectif avec le retour de Bouledieb et Ouali Billel qui sera apte aujourd’hui, alors que Kadri risque de rater encore ce match pour manque de compétition. Les joueurs du MOB ont les moyens de revenir avec un bon résultat s’ils arrivent à bien négocier ce match et jouer de la même manière défensivement parlant que les deux derniers matchs. Les Crabes qui disposent d’une bonne assise défensive peuvent créer la surprise s’ils arrivent à gagner les duels et rester concentrés tout au long de la partie. La direction du MOB, à sa tête Amar Boudiab, n’a pas omis de récompenser les joueurs par le versement d’une prime de match, une manière de les encourager pour réaliser un bon résultat. Signalons que la délégation du MOB s’est déplacée, hier après-midi par avion, sur Alger et retournera à Béjaïa directement après la fin du match par le bus du club.

MCA - CSC à l’affiche au 5 juillet

Deux autres matchs de retard sont également prévus pour aujourd’hui à savoir Olympique Médéa- ES Sétif au stade Imam Lyes à partir de 16h00 et MC Alger –CS Constantine au stade du 5 juillet à partir de 17h45. Un match comptant pour la mise à jour de la 8e journée et qui sera marqué par un fait inédit dans les annales du football algérien. Il s’agit de la décision prise par la LFP d’interdire aux supporters du CSC de se rendre au stade du 5 juillet afin d’éviter d’éventuels incidents entre les fans des deux équipes. «Consciente de la sensibilité que caractérise la tenue de la rencontre MC Alger - CS Constantine programmée au stade du 5 juillet, après les graves incidents qui se sont produits la saison dernière au stade Hamlaoui de Constantine à l’occasion de la demi-finale qui a opposé la JSK au MCA, la LFP a pris contact avec le manager du CS Constantine et le Directeur général du MC Alger pour leur proposer de disputer ce prochain match et celui de la phase retour sans la présence des supporteurs de l’équipe en déplacement. La LFP, qui a obtenu l’accord des deux clubs, regrette de prendre cette décision, mais elle a cherché à travers cette mesure avant tout l’intérêt et la sécurité du public», a indiqué la LFP avant-hier dans un communiqué publié sur son site officiel. «La LFP souhaite que les milliers de supporteurs des deux formations comprennent cette initiative prise, faut-il le souligner, même dans les championnats étrangers», ajoute la LFP.

Z. H.