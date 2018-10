«On doit confirmer face à l’USMA»

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le gardien de but du MO Béjaïa, Ali Bencherif, parle dans cet entretien du match d’aujourd’hui contre l’USMA.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez pu décrocher 4 points lors de vos deux derniers déplacements de suite. Un commentaire ?

Bencherif Ali : Je pense qu’on a réalisé une très bonne affaire même si on juge le rendement de notre groupe insuffisant. On pouvait aspirer à mieux, mais récolter quatre points sur les six possibles en déplacement ne se refuse pas et c’est à mettre dans la catégorie d’exploit. Après la défaite devant la JSS à domicile, on a bien réagi tout en espérant garder cette cadence de bons résultats et confirmer aujourd’hui à Bologhine contre l’USMA.

Un match très difficile vous attend ce soir contre l’USMA. Comment l’abordez-vous ?

Je pense qu’avec le groupe dont nous disposons et le moral des joueurs, on a les moyens de réaliser un bon résultat même si notre mission reste très difficile. L’USMA est l’une des meilleures équipes au niveau national avec un effectif très riche et qui n’est plus à présenter et de notre côté, on jouera nos chances à fond pour réaliser le meilleur résultat possible et tenir tête aux Algérois. Avec le nouveau staff technique et la volonté des joueurs, on pourra atteindre notre objectif.

Le calme est revenu chez les supporters après les bons derniers résultats. Un message à leur adresser ?

Nos supporters ont le droit d’être déçus après notre défaite à domicile mais je peux les rassurer qu’on ne lésine pas sur les efforts pour réaliser des résultats encore probants. J’espère que nos fidèles supporters continueront à soutenir les joueurs pour aller de l’avant et assurer notre objectif principal, à savoir le maintien, le plus vite possible.

Propos recueillis par Z.H.