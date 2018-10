Les débuts timides du CRB Kherrata

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Lancé en septembre, le championnat Régionale 2 saison 2018-2019 en est à sa troisième journée. Après le déroulement de trois rounds, certaines formations se sont illustrées et d’autres moins, tandis qu’une catégorie n’est carrément pas arrivée à faire démarrer la machine. Ce qui est, bien entendu, dû à la conjugaison de plusieurs paramètres qui freinent encore les équipes aspirées à se forger un nom. Parmi ces teams, l’on citera le CRB Kherrata. Cette équipe n’a, jusque-là, pas réussi grand-chose, en témoignent ses résultats mitigés : un nul, une défaite et un succès. Pourtant, le club était l’un des rares à avoir débuté la préparation d’intersaison tôt, avec une reprise assurée par le coach Djamel Louache au tout début du mois d’août. Autrement dit, le coach avait, au moins, huit semaines pour bien préparer son équipe. Mais vu le remaniement qu’a subi l’effectif, il faudrait du temps pour que celui-ci retrouve ses automatismes et sa cohésion, qui reste la base de toute équipe qui se respecte. Kherrata a, donc, entamé la saison avec un nul à domicile, face au voisin l’OS El-Kseur. Ce qui a été mal digéré par les joueurs et le staff technique. Lors de la 2e épreuve de la compétition, le CRBK, alors sommé de réagir positivement, a essayé une défaite en dehors de ses bases, face à l’ES Bir Ghbalou. Cette déroute des camarades de Messar est, cependant, logique, vu la forme affichée par les gars de Bir-Ghbalou, qui sont allés à Seddouk, le week-end passé, battre le RCS local. Les hommes du président Mohamed Ramli ont attendu la 3e journée, disputée vendredi passé, pour décrocher leur victoire de la saison, en remportant l’un des derbies de la vallée de la Soummam, où les camarades de l’ex-joueur de l’IRB Tizi-Nbrahem Boukhelou avait battu l’US Soummam sur un score étriqué certes, mais précieux pour la suite du parcours. La prochaine journée, le club effectuera un déplacement à Seddouk pour donner la réplique au RCS, un club qui venait d’essuyer sa première défaite de la saison. Un match difficile lors duquel les capés de Louahche doivent faire attention pour espérer engranger leurs trois premiers points de la saison en dehors de leurs bases.

R. M.