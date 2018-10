La JS M’Chedallah à la croisée des chemins

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Pourtant sans moyens financiers, sans entraîneur et sans entraînements, les Maillotins s’en sortent plutôt bien en championnat. Ils ont concédé leur deuxième match nul à domicile et remporté un match sur tapis vert, face au WR Bordj Ménaïel. Et pourtant, le club n’a pas effectué la moindre séance d’entraînement cette semaine, en prévision de leur match derby face au FC Thamelaht. Un boycott décidé par les dirigeants en signe de contestation devant la situation financière qui touche l’équipe. Le président du CSA/JSM, Aoudia Madjid, et le staff dirigeant voulaient par cette énième action tirer la sonnette d’alarme et attirer l’attention des autorités sur cette situation qui risque de faire disparaître l’équipe. Néanmoins, malgré cette action, «aucune réaction n’a suivi, ni de la part des autorités, ni d’autres», regrette Madjid Aoudia. «Ce n’est que la veille du match que les joueurs sont venus me voir pour me demander de jouer le lendemain, face au FCT. Ce sont eux qui m’ont dissuadé de déclarer forfait, chose qui compliquerait, selon eux, davantage la situation du club», explique le président du CSA/JSM. «Devant leur insistance, enchaîne-t-il, j’ai fini par d’abdiquer. C’est un particulier qui a offert le dîner aux joueurs à la veille du match (…). Malgré le manque de préparation, l’équipe a fait une bonne prestation, ce fut le match des joueurs qu’on aurait pu remporter !», dira t-il.

Forfait des catégories jeunes

Alors que les seniors ont décidé de leur propre chef de jouer leur match, les jeunes catégories, elles, n’ont pas effectué leur déplacement à Timezrit, pour y affronter le RC Seddouk. «Impossible, ajoute avec amertume Aoudia Madjid, de faire le déplacement, alors que le club ne dispose d’aucun dinar pour leur offrir de quoi manger et boire, et encore moins de payer le déplacement». Ainsi, la JSM compte son premier forfait de la saison, qui risque de ne pas être le dernier, compte tenu de la situation du club. Exempte au premier tour régional de la coupe d’Algérie, prévu le week-end prochain, la JS M’Chedallah souhaite trouver une solution pour reprendre la compétition dans de bonnes conditions. «Nous allons, dira encore Aoudia, secouer le cocotier en tapant à toutes les portes, à commencer par celles du premier magistrat de la wilaya et du P/APW dans l’espoir de trouver un dénuement salutaire et sauver le club d’une disparition certaine». Il convient de signaler le problème financier ne touche pas uniquement la JSM, mais la plupart des clubs de la wilaya de Bouira, toutes disciplines confondues. Les pouvoirs publics, les autorités et les opérateurs économiques sont appelés à plus de soutien et d’accompagnement au risque de voir mourir l’activité sportive de la wilaya. De l’avis des présidents de club, il faut commencer par relancer la caisse de solidarité de la wilaya, comme ce fut le cas il y a deux années, et songer à une issue «plus prompte», comme la tenue de rencontres ou d’assises entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques activant sur le territoire de la wilaya, en vue de signer des contrats de sponsoring. Il y va de la survie du sport à Bouira, soutient-on.

M’hena A.