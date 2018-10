Les Verts veulent sceller la qualification

Par DDK | Il ya 33 minutes | 23 lecture(s)

Les Verts sont appelés à défendre leur statut de leaders du groupe D, en affrontant, cet après-midi (16h00), leurs homologues béninois à Cotonou, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Vainqueurs en match aller vendredi dernier à Blida (2-0), les Algériens comptent déjà deux victoires à domicile, contre le Togo et le Bénin, ainsi qu'un nul chez la Gambie. Ce qui les place en tête du groupe (D) avec 7 points, devant le Bénin (2e / 4 pts), au moment où le Togo et la Gambie se partagent la 3e place avec deux points chacun. Une hiérarchie qui procure à la sélection algérienne la possibilité d'assurer sa qualification à la phase finale de la prochaine CAN dès cette 4e journée, si toutefois elle arrive à s'imposer contre le Bénin. C’est d’ailleurs l’objectif du premier responsable de la barre technique qui veut enchaîner une deuxième victoire d’affilée pour assurer la qualification avant les deux derniers matchs prévus contre le Togo à Lomé et la Gambie à Blida. «Je suis un gagneur et je joue tous les matchs pour les gagner. On va tout faire pour revenir avec le meilleur résultat possible de Cotonou car j’estime que nous avons les moyens et les capacités de le faire. Maintenant qu’on est sur la bonne voie vers la CAN, il faut ambitionner de gagner cette Coupe, surtout que l’unique titre de l’Algérie remonte à 1990», affirmait le coach des Verts, Djamel Belmadi, vendredi soir en conférence de presse, à Blida. «Une victoire à Cotonou nous enverra en CAN, et c'est ce que nous allons donc essayer d'obtenir ce mardi», promettait l'attaquant Yassine Benzia, en zone mixe, à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger, juste avant l'embarquement de la sélection algérienne pour le Bénin. «On s'attend à ce que la tâche soit difficile», a cependant tenu à ajouter le défenseur Mehdi Tahrat, considérant que «les joueurs béninois sont très athlétiques», ce qui devrait donner lieu à «un match avec beaucoup d'engagement physique» et avec une «pression constante sur la défense algérienne», car les Ecureuils vont sûrement faire le maximum pour gagner, surtout qu’une victoire les replacerait immédiatement à la première place, ex aequo avec les Verts. «Le fait de ne pas avoir encaissé a été très important, particulièrement pour nous les défenseurs», a assuré Tahrat, ajoutant que «l'entente» entre lui et l'autre défenseur central, Ramy Bensebaïni, «s'améliore de match en match».

Mandi et Bennacer d’entrée ?

Ayant déjà une idée sur les joueurs, après deux matchs disputés à la tête des Verts, le nouveau sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui a opté lors du dernier match à Blida pour une tactique portée sur l’offensive avec un 4-3-3 classique avec Bounedjah, Mahrez et Benzia en attaque, va certainement revoir son schéma notamment en défense en incorporant Mandi sur le côté droit à la place de Attal, afin de donner une meilleure assurance à son arrière garde, d’autant plus que le jeune Attal est porté plus sur le jeu offensif contrairement à Mandi qui est plus indiqué aux côtés de la paire Bensebaini-Tahart dans l’axe et Farès à gauche. L’autre changement peut concerner le milieu de terrain avec l’incorporation du jeune Bennacer qui devra prendre la place de Benzia afin de donner plus d’assurance à la ligne médiane algérienne où le duo Bentaleb et Taider n’a pas été au top lors du dernier match. Le milieu de terrain des Verts a été d’ailleurs le maillon faible lors de la confrontation de vendredi dernier de l’avis de tous les observateurs qui ont noté la faiblesse de Bentaleb et Taider dans la récupération mais aussi dans la relance du jeu, obligeant à chaque fois l’attaquant de pointe Bounedjah à reculer d’un cran afin de pouvoir s’emparer du ballon. Un point qui ne devrait pas échapper au staff technique national qui va certainement apporter des réglages à ce secteur, surtout que les Béninois vont jouer la carte offensive à outrance, afin de mettre la pression sur les camarades de Mahrez. Tout compte fait, Djamel Belmadi et ses collaborateurs, qui ont décortiqué le jeu de leur adversaire, vont certainement mettre en place une tactique idoine afin de réussir le pari de revenir avec le meilleur résultat possible de cette confrontation face aux Béninois et confirmer ainsi le réveil définitif des Verts.

