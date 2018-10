Départ demain pour Oran

Par DDK | Il ya 35 minutes | 21 lecture(s)

La JSK ralliera la ville d’Oran, demain mercredi, en prévision du match de vendredi face au MCO rentrant dans le cadre de la 11ème journée du championnat.

Les Kabyles seront hébergés à l’hôtel El Mouahidine. Ils devront effectuer une ou deux séances d’entraînements à Oran avant le match de vendredi après-midi. En décidant de partir à Oran 48h avant le match, la direction kabyle veut mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Le président Mellal et ses collaborateurs veulent à tout prix que leur équipe joue le match avec tous ses moyens pour réussir un bon résultat et confirmer sa bonne santé. Avant cela, la JSK s’entrainera encore aujourd’hui au stade du 1er novembre pour continuer sa préparation en prévision de cette confrontation. Le coach Dumas saisira l’occasion pour apporter les derniers réglages à son groupe. Le coach a déjà en tête la stratégie avec laquelle il affrontera le MCO et son seul objectif est de réussir une belle opération. Le groupe sera au grand complet avec la disponibilité de tous les joueurs, ce qui donnera plusieurs solutions au staff technique kabyle lors de cette confrontation. Les équipiers du milieu du terrain Benkhlifa sont très motivés et veulent que le MCO soit leur prochaine victime. Ils comptent sortir le grand jeu et pourquoi ne pas réussir une autre victoire à l’extérieur après avoir réussir à battre le MCA et l’ESS chez eux. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux des Jaune et Vert. Ces derniers qui attendent avec impatience cette rencontre et qui comptent se déplacer au stade pour soutenir leur club favori.

Uche de retour, en attendant Fiston

L’attaquant nigérian de la JSK, Nwofor Uche, est revenu à Tizi-Ouzou avant-hier soir après avoir renouvelé son visa. Le joueur sera donc opérationnel face au MCO vendredi, si le coach décide de l’aligner. Cependant, le Burundais Fiston est attendu demain après avoir participé avec la sélection de son pays aux éliminatoires de la CAN-2019. Lui aussi sera convoqué pour le match de vendredi en attendant de savoir s’il débutera le match ou bien il sera laissé sur le banc.

Séance de récupération hier

La disponibilité de tous les joueurs soulagera Dumas qui fera jouer les plus prêts. Par ailleurs, le staff technique kabyle a programmé une séance de récupération hier. Après une grande charge de travail depuis vendredi passé, Dumas veut que ses joueurs récupèrent à l’approche du match face au MCO. Cependant, l’équipe s’entrainera le plus normalement du monde aujourd’hui avant de rallier la capitale de l’ouest demain matin. Les joueurs sont concentrés et leurs discussions ne tournent qu’autour du match face au MCO et la nécessité de réussir un bon résultat.

M. L.