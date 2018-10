Le MC Saida dans le viseur

Par DDK | Il ya 34 minutes | 14 lecture(s)

Passée l’euphorie de leur seconde performance de suite signée à domicile face au NC Magra, samedi dernier, les joueurs de la JSMB ont repris leur bâton de pèlerin dans l’après-midi d’hier sous la houlette du staff technique afin d’entamer les préparatifs du prochain match de championnat en déplacement contre le MC Saida, entrant dans le cadre de la onzième journée. Ainsi, les partenaires de Khezri disposent encore de quatre jours devant eux pour peaufiner leur préparation avant le départ pour la ville des Eaux, prévu sans doute 48 heures avant cette confrontation au vu de la longue distance séparant Béjaïa et Saida. Leur seul leitmotiv sera encore celui de garder cette bonne dynamique de résultats positifs enclenchée lors des trois dernières journées du championnat. Pour ce faire, les joueurs de la JSMB en sont encore capables, d’autant que le travail entrepris par le coach Samy Boussekine en direction de ses poulains commence déjà à porter ses fruits. En d’autres termes, la direction du club qui a renouvelé dernièrement sa confiance à ce jeune technicien de la région, ne s’est finalement pas trompée sur son compte, lui qui est avide de mener encore son équipe vers l’avant. Aussi, il faut dire que même la direction incarnée par Houassi est à jour en matière des salaires et des primes envers ses joueurs à l’effet de les motiver et les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. De leur côté, les supporters du club qui avaient nourri beaucoup d’inquiétude en début de saison quant aux aptitudes du groupe à tirer l’équipe vers le haut, commencent à présent à voir l’avenir en rose. Mieux, ils rêvent désormais d’une place au soleil car estimant que leur équipe fétiche avait beaucoup galéré en ligue 2 ces quatre dernières saisons. Toutefois, les dirigeants du club qui ne cessent de marteler que l’objectif cette saison reste le maintien, voudraient sans doute protéger les joueurs de toute forme de pression pour éviter un retour à la case départ. En attendant, Belgherbi et consorts ont, à présent, une seule idée en tête, celle de s’assurer une préparation optimale pour le rendez-vous de samedi contre le MCS pour tenter de maintenir leur invincibilité de six matchs sans défaite. MCS - JSMB, samedi à 16h La LFP a rendu public le programme de la onzième journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis qui se déroulera le samedi 20 octobre. Ainsi, la JSMB qui a fait le plein à domicile lors des deux précédentes journées face successivement à l’USMB (3 - 0) et le NCM (2 - 1), se rendra, à la date indiquée, au stade du 13 avril de la ville de Saida pour croiser le fer avec le MCS local, à partir de 16 heures.

B. Ouari