Les coachs locaux reviennent en force

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

à cinq journées de la fin de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis, le nombre des entraîneurs locaux est en hausse avec la présence désormais de 8 techniciens algériens parmi l'élite, alors qu'ils étaient six sur le banc en début de saison. Le dernier entraîneur local en date à être nommé dans ses nouvelles fonctions est Omar Belatoui, qui a succédé samedi au Marocain Badou Zaki à la barre technique du MC Oran. Kheïreddine Madoui, rentré au pays après une courte expérience avec le club égyptien d'Al-Ismaïly, avait remplacé auparavant le Français Alain Michel au MO Béjaïa. Un choix qui s'est avéré judicieux pour la direction des Crabes puisque l'équipe a décroché quatre points sur six possibles lors des deux derniers matchs de championnat. Le DRB Tadjenanet a également décidé de recourir à un entraîneur local en confiant la barre technique à Kamel Bouhelal en remplacement du Tunisien Hamadi Edhou. Pour l'USM Bel-Abbès, dont le contrat du technicien suisso-tunisien Moez Bouakaz a été résilié à l'amiable, elle est en passe d'engager Si Tahar Chérif El-Ouazzani qui avait conduit la formation de la «Mekerra» à remporter la Coupe d'Algérie 2017-2018. La lanterne rouge, le CR Belouizdad, est coachée par un staff intérimaire dirigé par Lotfi Amrouche après le départ de Chérif El- Ouazzani. En revanche, le MC Alger, dont l'entraîneur français Bernard Casoni a été limogé pour «mauvais résultats», devrait jeter son dévolu sur le Français Rolland Courbis. Son arrivée reste imminente. Autour de tout ce mouvement, dix clubs ont opté pour la stabilité en décidant de préserver, pour le moment, leurs staffs techniques respectifs : il s'agit du champion en titre le CS Constantine (Abdelkader Amrani), de la JS Saoura (Nabil Neghiz), du NA Husseïn-Dey (Dziri Billel), de l'USM Alger (Thierry Froger), de l'ES Sétif (Rachid Taoussi), du CABB Arréridj (Josep Maria Noguès), de l'AS Aïn M'lila (Lakhdar Adjali), du Paradou AC (Francisco Alexandre Chalo), de la JS Kabylie (Franck Dumas) et de l'Olympique Médéa (Saïd Hammouche).