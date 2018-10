L’US Akbou annonce la couleur

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Le championnat national de volley Excellence dames a débuté, samedi passé, avec le déroulement de la 1ère journée, qui a vu les handballeuses de l’Union Sportive d’Akbou recevoir, à la salle Guendouza, la JS Awzellaguen. Les jeunes joueuses de l’USA ont pris le meilleur sur leurs invitées du jour sur un score de 26 à 18, soit huit buts d’écart. À la faveur de ce succès, les capées de Mouloud Aggoun débutent bien leur saison. Lors de cette rencontre inaugurale jouée vendredi passé, les sœurs Hocine Yamina et Nora se sont distinguées de fort belle manière, en marquant chacune six buts, soit 12 au total sur l’ensemble des 28 réalisations. Tout comme on notera la belle prestation de la gardienne Bechir Cylia, qui s’est interposée à maintes reprises pour annihiler les actions des visiteuses de la JSA, qui ont éprouvé des peines à marquer. Sans cela, l’équipe locale aurait encaissé plus de 18 buts. «Après deux mois de préparation lors desquels le staff technique et les filles se sont données à fond, on ne peut qu’être satisfait du résultat. Nous avons réussi notre entame de saison avec cette victoire acquise face au voisin, la JSA. On espère continuer sur cette lancée pour réaliser une bonne saison. Maintenir la cadence reste notre objectif en vue de finir le championnat sur une place honorable». Ce sont là les premiers mots du président de l’US Akbou, Radouane Kharbouche, à l’issue de la rencontre. Ce dernier croit dur comme fer que son équipe peut aller loin en championnat. «Pourvu que ça dure !», souhaite-t-il. Concernant les autres rencontres, le CR Diduouche Mourad a essuyé une défaite face au voisin le HBC El-Biar, qui l’a emporté sur un score de 27 à 16, soit 11 points d’écart. Ce qui dénote la domination des visiteurs. C’est aussi le cas du favori pour le titre, le GS Pétroliers, qui a battu la modeste équipe du CF Boumerdès avec un écart de 17 buts (13 - 30). En revanche, c’était serré entre le NRF Constantine et le CHB Bachdjarah. La formation qui reçoit a gagné avec un écart de 6 buts seulement (28 - 22).

R. M.

Les résultats

CF Boumerdès 13 - GS Pétroliers 30

US Akbou 26 - JS Awzellaguen 18

ASF Constantine 15 - HAWA Saïda 25

CR Didouche Mourad 16 - HBC El-Biar 27

NRF Constantine 28 - CH Bachadjarah 22