Les clubs en quête d’engament

La saison sportive 2018/2019 s’annonce compliquée pour la petite balle à Bouira. En effet, après deux saisons de blocage, la ligue de wilaya de handball a décidé de reprendre service cette saison en organisant son championnat de wilaya. Ainsi, une réunion technique avec les clubs ayant déposé leurs dossiers d’engagement pour la saison sportive en cours a eu lieu samedi dernier. La rencontre présidée par le président de la Ligue, Ferrah Abdenour, s’est déroulée en présence de 14 représentants de clubs de handball, à l’instar du Groupement sportif de Sour Ghozlane, l’Olympique Sour Ghozlane, A Ain Bessam, la JS Chorfa…Néanmoins, les présents ont vite buté contre un lancinant problème, celui de la prise en charge des frais d’engagement des équipes affiliées à la ligue, comme c’est le cas pour les clubs de football. Selon le SG de la ligue Hakim Chaya, «les frais d’engagements des clubs affiliés à la ligue ne sont pas pris en charge par la wilaya comme c’est le cas avec ceux du football». «Comment aider au développement d’une discipline au détriment d’une autre», s’est-il interrogé. Et de poursuivre: «Nous avons peiné avant de mettre de l’ordre dans la ligue pour la relancer après deux saisons de blocages, voilà qu’on bute sur un autre problème». Pourtant, précise-t-il, «les frais d’engagement pour un club de handball sont de 60 mille dinars, alors que ceux d’un club de football sont de l’ordre de 400 milles dinars, je vous laisse faire le décompte». Soit un total de 720 mille dinars pour les 14 clubs affiliés, à peine les frais d’engagement pour deux clubs de football». Devant cette situation, une commission composée de quatre représentants de clubs ainsi que de trois membres de la ligue a été mise sur pied et devra rencontrer prochainement le P/APW de Bouira et portera devant ce responsable une doléance dûment signée par les représentants de la petite balle et qui sera transmise au P/APW. Dans le cas d’une réponse négative, des clubs risquent de ne pas évoluer dans le championnat de wilaya.

M’hena A.