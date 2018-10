«On est sur la bonne voie»

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Dans cet entretien, le coach de l’ES Bir Ghbalou, Khelifa Abdeslem, revient sur le début raté de son équipe et sur sa réaction lors des deux rencontres suivantes.

La Dépêche de Kabylie : Après avoir raté le début du championnat en concédant une défaite à domicile, votre équipe a bien réagi lors du deuxième match avant de confirmer face au RC Seddouk. Votre commentaire ?

Khelifa Abdeslem : Effectivement, nous sommes carrément passés à côté du sujet lors du premier match. Heureusement que les joueurs ont su comment réagir à temps, d’autant que le second match fut aussi à domicile, devant notre public qui n’était pas tendre avec nous, vous imaginez la pression et le stress qui entourait les joueurs, Dieu merci, nous avons réussi à les libérer et à les déstresser. Ils ont d’ailleurs bien réagi en se rachetant de plus belle face à Kherrata et en confirmant vendredi dernier devant une très bonne équipe de Seddouk.

Justement, comment avez-vous réussi à battre votre adversaire du jour, qui pourtant brillait de sa victoire ramenée de Tijelabine face au CMT qui vous a battus chez vous ?

Ce fut un match plein, devant une très bonne équipe et de très bons joueurs qui pratiquent un jeu plaisant. Nous avons adopté une stratégie qui s’est avérée payante, en absorbant d’abord la fougue des attaquants du RCS en les laissant venir pour procéder aux contre- attaques. Notre stratégie a été payante dans les cinq dernières minutes en inscrivant deux buts, le premier à la 84’ par l’intermédiaire de Lahouazi youcef, le deuxième dans les arrêts de jeu, par l’intermédiaire de Kerrache, deux réalisations survenues sur des contre-attaques.

Peut-on dire que c’est là le déclic qui permettra à l’ESBG d’aller loin ?

C’est notre souhait, j’espère de tout cœur que les deux victoires nous permettront de maintenir notre dynamique de bons résultats, nous devons pour cela rester sereins et concentrés et surtout continuer de travailler, étant donné que la saison vient juste de commencer.

Le week-end prochain, vous affronterez le FC Thamelaht dans le cadre du premier tour régional de la coupe d’Algérie. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

C’est un match ordinaire comme les autres matchs du championnat, mais il reste notre premier match derby de la saison, nous avons déjà rencontré et battu notre adversaire lors d’un match amical, mais ce n’est pas pareil. On prévoit d’effectuer des changements en laissant au repos quelques joueurs et en faisant jouer d’autres, une occasion pour voir évoluer d’autres éléments, nous allons faire en sorte de réaliser un bon résultat et aller le plus loin possible dans l’aventure de dame coupe. Au risque de me répéter, on doit garder la tête froide et songer au prochain match du championnat, qui nous verra recevoir le WR Bordj Menaïel. Je réitère mes propos ; je fais confiance au groupe, je reste optimiste qu’il est capable de dire son mot et d’aller plus loin.

Entretien réalisé par M’hena A.