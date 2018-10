La crise financière s’accentue

Par DDK | Il ya 36 minutes | 82 lecture(s)

Après cinq journées de championnat Inter-régions, la situation n’a pas bougé d’un iota au sein du club aux 71 ans d’existence, l’US Oued Amizour. N’ayant récolté jusque-là que 4 points sur les 15 mis en jeu, le club fait face à une crise financière qui s’accentue de jour en jour, sachant que ni les joueurs, ni les entraîneurs n’ont perçu leur dû. Une situation qui avait d’ailleurs poussé le coach Rahmani Bouziane à jeter l’éponge, à deux jours de la première rencontre de la saison, jouée au stade Larbi Touati face au MB Hassi-Messaoud (1 - 1). Ainsi, le club a enregistré trois défaites, une seule victoire et un nul. Ce qui reste peu pour une équipe qui aspire à récupérer sa place en Division nationale amateur. Devant cette situation, la direction du club a organisé une autre assemblée générale extraordinaire avant-hier dimanche, au siège de l’APC d’Amizour, en présence du président du CSA, Aomar Oumbiche, et des membres de l’AG. Au cours de cette dernière, la situation financière a dominé les débats : «Le club accumule 2 milliards de centimes, sans oublier qu’un hôtel à Béjaïa aurait déposé plainte pour factures impayées… Devant une telle impasse, on se demande si le maire ne pourrait pas accompagner l’équipe à la wilaya, pour que cette dernière octroie une subvention conséquente au club qui a besoin de 3 milliards de centimes au minimum, pour assainir sa situation financière dans l’immédiat. Ce qui nous permettra de voir plus clair pour la suite, sachant que même les déplacements de l’équipe sont présentement risqués et coûteux», dira le président du club. Certains membres de l’AG ont proposé la démission collective, mais d’autres voient que l’élargissement du comité de gestion du club «par des personnes capables de donner un plus» est la meilleure solution.

R. M.