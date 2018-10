Tour préliminaire cet après-midi

Par DDK | Il ya 36 minutes | 87 lecture(s)

Après deux journées du championnat, division honneur, place est à la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou aujourd’hui, mardi. En effet, c’est cet après-midi que se jouera le tour préliminaire de dame coupe avec le déroulement de onze rencontres. Un round qui sera marqué par plusieurs affiches, à commencer par les rencontres qui mettront aux prises les pensionnaires de la division honneur, à savoir le NA Redjaouna à l’O Taourirt Mokrane, la JSC Ouacifs à l’étoile Draâ El Mizan , l’O Tizi Gheniff à l’ES Assi Youcef, finaliste lors de l’édition précédente et le KC Taguemount Azouz qui n’est autre que le détenteur du trophée au CRB Mekla, un habitué de dame coupe. Un match qui constituera, sans nul doute, une agréable attraction de ce tour préliminaire de l’épreuve la plus populaire. Les trois autres empoignades s’annoncent aussi intéressantes et promettent d’être fortement disputées. Ces dernières devraient donc drainer la grande foule. La bataille promet d’être rude entre les différents antagonistes du jour qui mettront les bouchées doubles pour décrocher le ticket pour le prochain tour. Les autres confrontations au programme de la journée opposeront des pensionnaires de la division pré-honneur qui feront à l’occasion leur entrée en compétition officielle cet après-midi, ne manqueront sans doute pas d’intérêt. En effet , toutes les équipes vont se donner à fond pour accéder aux seizièmes de finale et entrevoir à l’occasion la première journée du championnat qui débutera le week-end prochain sous de bons auspices. Une donne qui fera que, cet après-midi, l’ambiance à travers les terrains de la wilaya s’annonce des plus électriques. Par ailleurs, la douzième rencontre de ce premier tour qui devrait mettre aux prises l’US Bouhinoun à l’ES Ait Ouanèche au stade Oukil Ramdane est repoussée au mardi prochain.

Z. L.

Le programme

USD Saharidj - O Nath Yirathen

NA Redajouna - OT Mokrane

JS Djurdjura - US Mizrana

KCT Azouz - CRB Mekla

JSC Ouacifs - E Draa El Mizan

O Makouda - ES Nath Irathen

Ait Yahia US - OT Loghbar

CS Ifflissen - JS Boukhalfa

JST Tegana - CS Ihasnaouene

USKAA Mimoun - HC Azazga

OTizi Gheniff - ES Assi Youcef

US Bouhinoun - ESA Ouaneche (reporté)