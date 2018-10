«La pâte existe à Draâ Ben Khedda»

Par DDK | Il ya 33 minutes | 21 lecture(s)

Le directeur technique et sportif des jeunes catégories de l'USM Draâ Ben Khedda, Saïd Merdaoui, estime qu’il y a de la pâte à Draâ Ben Khedda et des talents de valeur dans les différentes catégories jeunes. «L'USMDBK ne manque de rien, mais il faut une bonne prise en charge», indique-t-il. Et d’ajouter : «Vous avez tous vu que, pour l’entame de la saison face au FC Tadmaït, nos jeunes, que ce soit les minimes, les cadets ou les juniors, se sont distingués avec des succès rassurants. La saison s’annonce déjà prometteuse, et je reste persuadé qu'avec le travail accompli par les entraîneurs des jeunes, les résultats vont suivre. En tout cas, vous aurez la réponse en fin de saison». Pour le responsable des jeunes des Ciel et Blanc, les dirigeants du club ainsi que les responsables locaux et les hommes d'affaires de la région doivent mettre la main à la poche et venir en aide aux jeunes talents, qui sont l’avenir et la réserve, non seulement, de l'USMDBK mais aussi des autres clubs de la région, comme l'US Béni Douala, la JS Azazga et surtout la JS Kabylie. D’ailleurs, il convient de souligner que plusieurs jeunes de Draâ Ben Khedda évoluent dans différentes catégories du club phare de la Kabylie, la JSK, et même en seniors, à l’instar du milieu offensif Anis Renaï, un pur produit de l'USMDBK. Saïd Merdaoui fait du bon travail avec le staff technique des jeunes. Il espère que ces derniers seront bien pris en charge pour une meilleure formation dans cette discipline pratiquée par des centaines d'athlètes dans une localité qui a enfanté les Gaouaoui, Meghrici and Co.

Massi Boufatis