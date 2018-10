L’Olympique d’Akbou affiche ses intentions

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

L’Olympique d’Akbou est un favori en puissance pour l’accession en Régionale 2, eu égard aux moyens mis par la direction.

Si la première journée du championnat Pré-honneur de Béjaïa aura lieu ce week-end, le palier Honneur a connu le déroulement de la 1ère journée, samedi passé, avec des clubs qui avaient d’ores et déjà affiché leurs intentions de jouer les premiers rôles et par la même occasion l’accession au palier supérieur, soit, la Régionale 2. Des clubs qui ont annoncé la couleur, et qui sont apparemment décidés de forcer le destin pour certains, alors que d’autres ont débuté avec des défaites, et doivent de ce fait se ressaisir au fil du temps. De ces équipes déterminées, la JSB Amizour qui est allée battre l’Amal de Barbacha au stade communal de cette dernière. Les capés de Hakim Ouathmani ont réussi à prendre les trois points de la rencontre sur le score de 3 à 2. Il faut dire que cette défaite des capés de Fodhil Nasri était prévisible, eu égard au fait que l’équipe n’avait entamé la préparation pour le nouvel exercice que trois semaines avant la première journée. L’autre équipe qui a gagné en déplacement est l’Olympique de M’Sisna qui est allée écraser le CRB Ait R’zine sur le score sans appel de 6 à 0. Cette victoire donnera des ailes aux visiteurs et marquera l’équipe locale, qui aura du mal à se ressaisir, bien qu’on avance que ce ne sont que des accidents de parcours et que les clubs peuvent reprendre du poil de la bête, après. L’autre grosse surprise de la journée est à mettre à l’actif du NC Béjaïa qui est allée gagner à Aokas face au club qui a terminé la saison écoulée à la 3è place. Le CRBA en effet, a laissé des plumes devant son invité de cette 1ère rencontre de la saison, à domicile et ce, sur le score de deux buts à zéro. La JS Ighil Ouazzoug l’a emporté petitement sur le SRB Tazmalt (1/0), les sapeurs-pompiers de la CS Protection civile ont pris le meilleur sur le SS Sidi Aich (2/1), alors que l’O Akbou a gagné à Ouzelaguen face à l’Olympique de Féraoun sur le score de deux buts à zéro. Tout le monde affirme que l’Olympique d’Akbou reste favori pour l’accession, eu égard aux moyens mis par le président Karim Takka, mais surtout avec un effectif expérimenté, où on retrouve l’ex-joueur de la JSM Béjaïa, du MO Béjaïa et de l’AS Khroub, Karim Nait-Yahia qui est désigné capitaine cette année par le coach Kamel Bouzit.

R. M.