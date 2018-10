Les clubs frondeurs campent sur leur position

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Initialement prévue pour mardi dernier la rencontre, entre la LWF Bouira et les clubs qui y sont affiliés pour le tirage au sort et l’établissement du calendrier du championnat de wilaya, a été reportée pour hier mardi, en fin de journée sur injonction du président de la FAF, et ce pour donner plus de temps aux clubs récalcitrants de rejoindre la ligue et de s’engager dans le championnat de wilaya saison 2018/2019. Néanmoins, les clubs frondeurs ont contre toute attente décidé de ne pas prendre part à la réunion d’hier. Ces derniers ont conditionné leur reprise par un engagement écrit du président de la ligue Nordine Bakiri à travers la signature d’un PV sur les points accordés dans leurs doléances, suite à l’arbitrage de la FAF. «Ce qui n’est pas le cas», dira l’un des présidents de CSA frondeurs, en l’occurrence Khedis Kamel de l’OC Adjiba. Ce dernier estime que « la ligue ne joue pas franc jeu avec nous, au contraire elle fait tout pour éviter de nous rencontrer pour la signature dudit PV». «Il faut que les choses soient claires, notamment le point relatif au départ du SG de la ligue, qui n’a été que temporairement mis à l’écart ainsi que le maintien du système de compétition à deux groupes (Honneur)», dira notre interlocuteur. Ce dernier termine par dire, «une réunion est prévue avec les présidents de 20 clubs» puisque dira t-il « deux autres clubs en l’occurrence Oued Berdi et Khebouzia ont rejoint leur mouvement pour décider des actions à mener. En attendant la fin de ce bras de fer, c’est le sport en général et le football en particulier qui s’en trouve malade, ce sont aussi des dizaines de jeunes footeux, qui n’ont d’autres attractions que de se retrouver dans un espace de jeu pour pratiquer le sport favori, qui sont livrés a eux mêmes.

M’hena A.