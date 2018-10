Le MOB croule à Bologhine

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le MOB a concédé, avant-hier soir, sa première défaite en déplacement, devant l’USM Alger au stade Omar Hamadi de Bologhine, sur un score fleuve de 5 buts à 1.

Grâce à son large succès, l’USMA qui compte encore un match en moins à disputer ce vendredi chez l’USMBA, a rejoint la JSK en tête du classement avec 22 points et le MOB rete à la 7e place avec 13 unités. Avant-hier face à l’USMA, les Crabes qui restaient invincibles à l’extérieur, ont tenu bon pendant toute la première mi-temps, malgré l’avantage des Algérois au score après le but de Meziane (19’). Ils sont même arrivés à minimiser les dégâts grâce à leur volonté et le regroupement en arrière, qui ont un peu gêné le compartiment offensif des Algérois. En seconde période en revanche, le navire MOB a coulé pendant huit minutes, en encaissant trois buts entiers sur des erreurs bêtes. Les défenseurs se sentaient, vraisemblablement, dépassés par le niveau de jeu imposé par les camarades de Yaya. Après le quatrième but algérois, les Usmistes ont su gérer la partie à leur guise, malgré les deux changements directs de Madoui, qui a incorporé Semahi et Ouali, respectivement à la place de Belahcène et Aïbout. Certes, il y avait un petit changement, surtout au milieu, mais c’était peu suffisant pour renverser la vapeur. Les Béjaouis parviendront à réduire la marque par un penalty exécuté par Dehar. Au-delà du résultat du match, le rendement individuel de certains joueurs laisse à désirer, surtout en défense. A part Herida, auteur d’une prestation acceptable, les autres sont passés à côté de leur sujet. Le milieu de terrain n’a pas joué son rôle convenablement, surtout défensivement. Le duo Belahcène - Aïbout était tout bonnement invisible sur le terrain. Certains choix de l’entraîneur sont à discuter, surtout devant une coriace équipe de l’USMA. Dans les fiefs du club, l’on estime que ce n’est pas la défaite qui fait mal, mais plutôt le rendement et la manière de jouer des Crabes. Les supporters pointent déjà du doigt l’effectif «tout juste moyen) du MOB. A présent, les camarades de Belahcène sont appelés à se ressaisir, sachant qu’ils doivent récolter le maximum de points lors des 5 prochains matchs, pour boucler la première manche dans la sérénité. Notons que le groupe a effectué, hier matin, une légère séance de décrassage, avant d’intensifier la préparation, aujourd’hui, de la prochaine rencontre contre l’ASAM, programmée pour samedi prochain à partir de 17h45.Au stade du 5-juillet, le MCA a confirmé son redressement en battant sur le fil le CS Constantine (2 - 1), enchaînant par l’occasion un deuxième succès de rang après celui réalisé jeudi dernier lors du derby face au NA Hussein-Dey (2 - 1). Hachoud a ouvert le score à la 15e minute, avant que le CSC ne remette les pendules à l’heure par l’entremise de Salhi (26e, sur penalty). Bendebka a surgi en fin de match (87e) pour crucifier le portier constantinois Rahmani. Dans l'autre match de cette mise à jour, l'Olympique Médéa continue de perdre des points dans son antre d'Imam-Lyes, en se faisant accrocher par l'ES Sétif (2 - 2). Pourtant, les locaux ont ouvert le score grâce à Sameur (22e) avant qu'Aïboud n'égalise (28e, sur penalty). En seconde période, les visiteurs ont pris l'avantage sur un but signé Lakroum (69e), mais les gars du « Titteri » sont revenus de loin pour arracher le point du nul par l'intermédiaire de Khaldi (88e). Le milieu défensif sétifien Zakaria Draoui a été expulsé à la 89e minute. Il s'agit d'un coup d'arrêt pour l'Entente qui restait sur deux victoires de suite. Notons que le groupe a effectué, hier matin, une légère séance de décrassage, avant d'intensifier la préparation, aujourd'hui, de la prochaine rencontre contre l'ASAM, programmée pour samedi prochain à partir de 17h45.

Le MCA confirme son réveil

Au stade du 5-juillet, le MCA a confirmé son redressement en battant sur le fil le CS Constantine (2 - 1), enchaînant par l'occasion un deuxième succès de rang après celui réalisé jeudi dernier lors du derby face au NA Hussein-Dey (2 - 1). Hachoud a ouvert le score à la 15e minute, avant que le CSC ne remette les pendules à l'heure par l'entremise de Salhi (26e, sur penalty). Bendebka a surgi en fin de match (87e) pour crucifier le portier constantinois Rahmani. Z. H.