Par DDK | Il ya 1 heure | 158 lecture(s)

À la fin du match d’avant-hier face à l’USMA, le coach du MOB, Madoui Kheireddine, n’a pas caché sa déception après cette inattendue débâcle: «La défaite a été sévère pour nous, surtout qu’on s’est déplacés avec la ferme intention de revenir avec un bon résultat. Au rythme où vont les choses, on doit penser au mercato dès maintenant, surtout avec le visage de l’équipe aujourd’hui (ndlr, avant-hier), où nous avons remarqué beaucoup de lacunes qu’il faut corriger au plus vite. Si on avait terminé la première mi-temps avec un score nul ou en notre faveur, la rencontre aurait pris une autre tournure, mais au lieu d’égaliser, on a encaissé un deuxième but à la reprise avant de sombrer pendant les premières huit minutes de la seconde période lors de laquelle on a encaissé trois buts. Un scenario interdit pour les équipes de l’élite. On a commis des erreurs bêtes et impardonnables pour des joueurs de Ligue 1, en laissant le champ libre aux joueurs de l’USMA, qui se sont baladés sur le terrain. Certes, le fait de jouer trois matchs de suite en déplacement n’est pas en notre faveur, mais ce n’est pas une raison pour justifier cette défaite qui doit nous pousser à réagir rapidement, car à ce rythme, le reste du championnat sera difficile pour nous», a-t-il déclaré.

Propos recueillis par Z. H.