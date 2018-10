«On ira à Saida pour un bon résultat»

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le milieu offensif de la JSM Béjaïa, Belkacem Niati, revient, dans cet entretien, sur la dernière victoire acquise face au NC Magra (2 - 1) et parle du rendez-vous de samedi en déplacement face au MC Saida.

La Dépêche de Kabylie : Samedi dernier, vous étiez un des artisans majeurs du difficile succès obtenu devant le NCM puisque vous étiez aussi derrière le pénalty accordé à votre équipe dans les derniers instants du match. Un commentaire ?

B. Niati : Oui mais, c’était aussi la victoire du cœur et celle de tout le groupe qui s’était bien battu sur le terrain pour s’imposer face à un adversaire qui nous avait causés beaucoup de difficultés, notamment en première mi-temps où nous étions déjà menés au score. N’empêche, nous avons su réagir et surtout croire en nos chances de succès jusqu’au bout. Cela dit, il faut relever aussi le mérite de nos supporters qui nous ont soutenus jusqu’à la fin. Désormais, le meilleur est à venir mais faisons en sorte de garder les pieds sur terre en gérant match après match. Pour ce faire, notre objectif reste celui de grignoter le maximum de points avant la fin de la phase aller du championnat.

Après un début de saison laborieux, votre équipe commence à retrouver ses repères en championnat. Quel en est le secret ?

Je crois que seul le travail paie. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu’on possède un bon groupe susceptible de réaliser de belles choses cette saison. À présent que le déclic s’est opéré et la confiance retrouvée, l’équipe ne sera que plus forte à l’avenir. Mais comme je l’ai déjà dit, on ne doit pas se prendre la tête en se disant qu’on y est déjà. Non ! La suite ne sera que plus dure encore car les autres formations auront toutes besoin de points pour réaliser leurs objectifs respectifs en championnat.

Le week-end prochain vous allez rendre visite au MC Saida. Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

Ce sera un match difficile pour les deux équipes qui chercheront le meilleur résultat possible. Le MCS qui reste sur un nul ramené de l’extérieur, fera tout pour s’imposer devant ses supporters. Néanmoins, nous aurons bien des arguments à faire valoir sur le terrain face à cette équipe pour tenter de négocier au mieux cet important rendez-vous.

Propos recueillis par B. Ouari