«On préservera notre invincibilité»

Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

L’arrière gauche de la JSK, Lyes Cheti, se dit confiant quant au mach face au MCO après-demain, même s’il reconnait la difficulté de la tâche.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur la victoire réalisée face au DRBT ?

Lyes Cheti : Cette victoire fut très importante, dans la mesure où elle nous a permis de nous racheter après le faux pas concédé à domicile face à l’OM. Le mérite revient à tous les joueurs, au staff technique et à nos chers supporters venus en masse pour nous soutenir. On a joué ce match avec la ferme intention de gagner et Dieu merci on a réussi à atteindre cet objectif.

Vous avez trouvé des difficultés pour vous imposer et commis beaucoup d’erreurs…

Le plus important, ce sont les trois points de la confrontation que nous avons engrangés. Le staff technique a tout relevé et nous travaillons beaucoup aux entrainements pour améliorer notre rendement. On fera tout pour être meilleurs et inchaalah on continuera à réaliser les bons résultats lors des prochains rendez-vous.

Vous concernant, vous avez réussi un match plein. Qu’en dites-vous ?

Je ne fais que mon travail, en me donnant à fond sur le terrain. Je sais qu’on attend beaucoup de moi et je fais de mon mieux à chaque fois pour être à la hauteur. Le meilleur est à venir inchaalah

Après dix matchs sans défaite, vous prétendez sûrement à terminer la phase-aller en beauté ?

L’équipe a en effet réussi un bon parcours et nous voulons continuer sur cette lancée. Pour cela, nous continuerons à travailler car c’est seulement avec le travail qu’on réalisera de belles choses. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et fera tout pour ne pas décevoir.

Le prochain match vous opposera au MCO à Oran. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

à l’instar de toutes les rencontres du championnat, ce match sera certainement difficile face à une bonne équipe. Notre adversaire fera tout pour satisfaire ses supporters, mais nous n’irons pas à Oran en victime. Nous y allons pour ramener un autre bon résultat. On prendra le match très au sérieux et inchaalah on réalisera une belle opération pour satisfaire nos fans.

On vous laisse le soin de conclure…

Je remercie infiniment nos supporters qui nous apportent à chaque fois leur soutien inconditionnel. Je leur promets qu’on va tout faire pour que leur joie ne s’arrête pas.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi