Hamici nouvel entraîneur

Le coach Abdenour Hamici est de retour à la barre technique de l'US Béni Douala. Après le départ de Karim Kaced, la direction du club n'a pas tardé à lui trouver un remplaçant. Hocine Ammam et Dahmane Azem ont jeté leur dévolu sur quelqu'un qui connait bien la maison et il s'agit de Hamici qui a quitté le MO Béjaïa après le départ d'Alain Michel. Hamici a déjà entamé son travail et il a réussi à offrir la victoire à l'USBD face au WA Boufarik même en tant qu'observateur. Il sera sur le banc face au RC Boumerdès lors de la septième journée, prévue samedi prochain.

Malika Matoub sera honorée

Les responsables de l'US Béni Douala comptent honorer, samedi prochain au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, la sœur du Rebelle Matoub Lounès, en l'occurrence Malika Matoub, lors de la réception du RC Boumerdès pour le compte de la 7e journée de la Division nationale amateur, groupe centre. Pour rappel, Malika Matoub est la présidente d'honneur de l'US Béni Douala et elle a, d'ailleurs, rendu visite aux joueurs avant-hier au stade du 1er novembre pour les encourager et les booster pour aller encore de l'avant. Samedi ce sera donc un moment spécial dans l'histoire du club de l'US Béni Douala avec cette distinction qui sera remise à Malika Matoub.

