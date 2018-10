US Oued Amizour - JS Azazga, l’autre derby de la Kabylie

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Le championnat dans le palier de l’inter-régions continuera son bonhomme de chemin, ce week-end avec le déroulement de la 6e journée.

Dans le groupe Centre-Est, toutes les rencontres sont programmées pour demain à partir de 15h00, hormis une seule qui débutera à 11h00 et qui opposera au stade Opow de Ouargla le club recevant, le MB Hassi Messaoud à son invité du jour, l’AS Bordj-Ghedir. Une rencontre de rachat pour les deux équipes qui ont perdu lors de la précédente journée respectivement face au Hydra AC en déplacement, et le NRB Teleghma à domicile. Pour les clubs Kabyles, un derby aura lieu au stade Larbi Touati d’Amizour entre l’USOA et la JS Azazga. Le club local a cédé les trois points lors de la 5è journée face à l’équipe du FC Bir-El-Arch sur le score étriqué d’un but à zéro, alors que le club visiteur avait réalisé une belle performance en stoppant net l’ex-leader en solo, le SA Sétif que les azazguis avaient battu sur le score de deux buts à zéro. C’est dire que les unionistes d’Amizour chercheront le rachat, alors que les banlieusards chercheront eux la confirmation de leur réveil, après 4 matches sans goûter à la victoire. Le point commun entre les deux clubs est celui où chacun d’eux cherchera son deuxième succès de la saison. Un match qui sera certainement plaisant à suivre et qui pourra se jouer sur de petits détails. Le vainqueur soufflera un peu en attendant mieux pour les prochaines journées. Le MB Bouira qui a essuyé une défaite amère lors de la 5è journée, en concédant les trois points chez lui, devant l’actuel leader, l’OM Ruisseau en prenant deux buts cédant la totalité des points en jeu, jouera en déplacement face au club de la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj, le FC Bir-El-arch. L’espoir pour les camarades d’Akrour Djebar est de revenir au moins avec un nul dans les bagages, pour oublier le revers de samedi passé chez eux. Les trois premiers, qui sont l’OM Ruisseau, le SA Sétif et le NRB Teleghma joueront respectivement, au 20-Août 55 de la capitale face à l’USM Sétif. La mission des algérois ne sera pas facile mais ils sont décidés à se détacher des deux autres clubs. Le SA Sétif jouera au 08-Mai 45 de Sétif face au DRB Baraki, alors que le NRB Teleghma ira à Berhoum pour donner la réplique à l’IRBB local.

R. M.