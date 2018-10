Entre rachat et confirmation

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Scindées en deux jours, les rencontres au programme du 2e round de la division Honneur Bejaïa seront, à n’en pas douter, très intéressantes à suivre. Cette étape sera synonyme de confirmation pour les uns et de rachat pour les autres. Ainsi, pour de cette deuxième manche, tous les regards seront braqués sur le stade de M’Cisna qui accueillera le choc de la journée : O M’Cisna - JSB Amizour. Deux équipes qui ont parfaitement réussi leurs débuts de championnat, en prenant respectivement le meilleur, face au CRB Aït R’Zine et à l’ARB Barbacha. Les Banlieusards d’Amizour se présenteront en conquérants pour repartir avec la totalité du gain. Mais les locaux sont déterminés à se distinguer par une prestation de premier ordre, qui leur permettra de venir à bout des visiteurs. C’est donc sous le signe de la confirmation que s’annonce cette empoignade entre deux formations qui se rencontrent pour la première fois de leur histoire. Pour sa part, le NC Béjaïa, auteur d’une bonne entame, recevra les Montagnards de Barbacha. Les poulains de Yazid Azzi n’auront, a priori, pas de difficultés pour remporter les trois points de la victoire. Ayant également réussi une belle entame de saison, la JS Ighil Ouazzoug est appelée à confirmer face au voisin l’AS Taâssast, qui reste sur une défaite. De son côté, Gouraya, qui avait réussi à décrocher le précieux point du nul en déplacement, face au CRB Souk El-Tenine, sera confronté, pour sa première apparition à domicile, au CRB Aokas, lequel, rappelons-le, s’est fait piéger lors de la précédente journée, à domicile par le NCB. Pour le CRB Aït R’Zine, qui a entamé cet exercice par une défaite amère at home devant la surprenante équipe de l’O M’Cisna, il sera question d’effacer le dernier revers à l’occasion qui déplacement qui le mènera à Taskriout. Autre nouveau promu, l’Olympique de Feraoun, avide de réaliser sa première victoire, aura l’avantage du terrain face au CRB Souk El-Tenine. Concernant le reste du programme, le SRB Tazmalt, battu pour sa première apparition, a devant lui une belle opportunité de se racheter, à moins que les Pompiers de Bejaïa, leurs adversaires du jour, n’en décident autrement. Quant à lui, le NB Taskriout accueillera une formation du CRB Aït R’Zine auteure d’une très mauvaise prestation qui lui a valu une cinglante défaite at- home devant l’OM, lors de la première journée. Enfin, le match devant mettre aux prises le SS Sidi-Aïch avec l’O Akbou a été reporté en raison de la participation de l’OA au 1er tour régional de la Coupe d’Algérie, prévu pour ce week-end.

Samy H.

Le programme

Vendredi

NB Taskriout - CRB Aït R’Zine

Gouraya - CRB Aokas

NC Béjaïa - ARB Barbacha

O Feraoun - CRBS El-Tenine

Samedi

AS Taâssast - JSI Ouazzoug

SRB Tazmalt - CSP Civile

O M’Cisna - JSB Amizour

SS Sidi-Aïch - O Akbou (reporté )