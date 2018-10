C'est la rentrée des classes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Comme prévu, le championnat Pré-honneur Béjaïa reprendra ses droits ce week-end, une semaine après celui de la division Honneur. Pour ce nouvel exercice, six nouveaux promus feront leur entrée. Il s’agit de la JS Djermouna, la JS Melbou, l’ES Tizi Wal, l’OS Tazmalt, le CSA/Tizi Tifra et le FE Tazmalt. Ce qui est sûr, c’est que toutes les équipes engagées s’apprêtent à livrer une rude bataille, tant pour la course à l’accession que pour le maintien. Ainsi, plusieurs formations, qui s’étaient contentées jusque-là d’un statut d’outsider, aspirent à émerger du lot à la faveur de cette nouvelle édition du championnat. Selon les spécialistes, pas moins de cinq clubs affichent déjà leurs ambitions pour aller chercher les deux premières places du podium. Les observateurs s’accordent à dire que ce championnat s’annonce à la fois ouvert et indécis, ce qui donne un concurrence des plus rudes. Habituellement, ce sont les équipes hôtes qui bénéficient des faveurs des pronostics. Nouvelle dans ce palier, la JS Melbou sera opposée à la formation de Bouhamza, alors que l’Olympique de Tazmalt, dans le même cas de figure, accueillera son voisin la JS Djermouna. Entre-temps, le WRB Ouzelaguen, qui a échoué sur le fil lors du précédent exercice, ouvrira le bal à domicile face à un autre nouveau sociétaire de ce palier, le FE Tazmalt en l’occurrence. La JS Tameridjet, dont on dit le plus grand bien cette saison, accueillera une vieille connaissance, à savoir l’US Sidi-Ayad qu’il ne faut pas sous-estimer. Pour les autres rencontres, la logique devrait être en principe respectée. Le RC Ighil Ali est favori dans l’empoignade face à l’ES Tizi Wal et la JS Béjaïa est donnée gagnante devant le CS Tizi Tifra. Des pronostics qui n’empêchent pas d’assister à des surprises, car il est clair que chaque équipe visera les trois points pour cette entame de la saison, histoire entrevoir la suite avec confiance et assurance.

S. H.

Le programme

Vendredi

JS Melbou - IRB Bouhamza

WRB Ouzellaguen - FE Tazmalt

Samedi

RC Ighil Ali - ES Tizi Wal

JS Béjaïa - CSA/Tizi Tifra

JS Tameridjet - US Sidi-Ayad

OS Tazmalt - JS Djermouna