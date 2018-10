C’est parti !

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Après le coup d’envoi de la division Honneur de Tizi-Ouzou, donné le 6 du mois en cours, le lancement de la division pré-honneur, au titre de la saison 2018-2019, interviendra ce week-end. Au menu, quatorze rencontres. Un round inaugural qui sera marqué par l’entrée en lice de pas moins cinq nouvelles formations, à savoir le CS Ihasnaouène, le RC Imazighen, la JS Tala Mansour, l’US Tirmitine et le CS Iflissen. Des formations qui feront, donc, leur baptême du feu en championnat Pré-honneur. Pour cette première journée très attendue, et qui constituera une épreuve d’observation pour les différents antagonistes, les regards seront sans doute braqués sur le stade Oukil Ramdane et celui de Tikobaïne qui abriteront respectivement les rencontres US Sidi Belloua - OC Makouda et US Tala Athmane - HC Azazga. Deux duels qui s’annoncent alléchants et qui promettent d’être fortement disputés. Cela dit, le reste des confrontations ne sera pas sans intérêt. Tous les matchs seront suivis avec beaucoup d’attention par le public sportif local. L’ambiance sera sans doute de retour à travers plusieurs localités de la Kabylie qui vont vibrer ce week-end au rythme du football de wilaya.

Z. L.

Le programme

Groupe A

Samedi

USD Saharidj - ON Yirathen

ESN Irathen - USKAA Mimoun

US Mizrana - US Timizart

O Makouda - CS Djebla

CS Ifflissen - JST Tegana

Groupe B

Vendredi

USS Belloua - OC Makouda

UST Athmane - HC Azazga

Aït Yahia US - US Bouhinoune

Samedi

US Ikhelouiène - OT Loghbar

FC Betrouna - JS Djurdjura

Groupe C

Vendredi

JSA Y Moussa - US Tirmitine

Samedi

JST Mansour - ASA Bouadou

CS Ihasnaouène - CS Imazighen

ES Aït Ouanèche - FC Aït Zaïm