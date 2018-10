Un climat morose à la reprise

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le chemin des entraînements, avant-hier soir, dans un climat très morose après la dernière défaite concédée au stade de Bologhine devant l’USMA sur un score fleuve de 5 à 1. Avant le début de la séance, le coach Madoui a discuté avec les joueurs au centre du terrain pendant une trentaine de minutes. Il a essayé de leur remonter le moral tout en les responsabilisant sur les erreurs de débutants commises face aux Algérois. Il leur a expliqué la situation du club et ce qui les attends lors des prochains matchs, tout en les incitant à oublier rapidement le dernier match et se concentrer sur le prochain contre l’ASAM qu’ils doivent bien négocier. Concernant l’effectif, tous les joueurs étaient présents y compris Debbari et Naas blessés et qui ont intégré le groupe le plus normalement du monde. De leur part, les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend et affichent une grande volonté pour renouer avec les succès lors des prochains matchs, à commencer par celui d’après-demain, samedi. Les supporters étaient très déçus du résultat final plus que de la défaite contre l’USMA, car la majorité d’eux estiment que l’effectif du MOB cette année est limité et manque d’éléments capables de faire la différence tous seuls. C’est dans cette optique qu’ils espèrent gagner un maximum de points lors des cinq matchs restants de la phase aller, tout en faisant le plein à domicile avant de se renforcer par des éléments de qualités lors du mercato hivernal. Les dirigeants qui ont promis une forte prime avant le match de l’USMA, n’ont pas compris cette déroute algéroise et comptent se réunir avec les joueurs avant le match de l’ASAM pour mettre les points sur les I.

Z. H.