Accosté à la fin de la séance d’entraînement d’avant-hier, mardi, le milieu offensif du MO Béjaïa, Mohamed-Kamel Soltani, qui a joué pour la première fois titulaire, explique les raisons de cette sévère défaite en avouant : «La responsabilité de cette défaite est collective car le football est un jeu de groupe et on ne peut pas responsabiliser un seul compartiment de cette débâcle. On s’est très bien préparés tout au long de la semaine et on a bien débuté la partie, surtout en première mi-temps même avec un retard d’un but, mais en seconde partie, on est passé à côte à cause du manque de concentration en laissant des espaces aux joueurs de l’USMA qui ne ratent aucune occasion pour s’infiltrer dans notre camp et créer du danger. Après le second but, on a été déstabilisés et on n’a pas réagi à temps et s’organiser sur le terrain, c’est à ce moment-là que les Algérois ont profité pour inscrire d’autres buts. Malgré notre réveil après, les carottes étaient déjà cuites. Cette défaite ne va pas nous décourager et on se donnera à fond lors du prochain match pour se ressaisir et renouer avec la victoire et rendre espoir à nos supporters qui doivent venir nombreux pour nous soutenir.»

Propos recueillis par Z. H.