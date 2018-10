Ahmed Mandjour nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La direction du Club Amazigh Fréha (CAF), qui évolue en division honneur de Tizi-Ouzou, vient de nommer un nouvel entraîneur, en la personne d’Ahmed Mandjour. Les responsables du CAF visent l'accession cette saison et espèrent qu'avec l’expérience de Mandjour, les résultats vont suivre, même s'ils savent à l'avance que la mission de leur équipe ne sera guère facile devant le DC Boghni, la JS Boukhalfa et la JSC Ouacifs pour ne citer que ces prétendants en puissance à l'accession. L’entraîneur a entamé son travail avec sa nouvelle équipe, en dirigeant la séance d’entraînement d’hier. Mandjour ne sera pas le seul dans le staff technique du CA Fréha puisque les dirigeants du club ont fait appel aux services d'un autre technicien, en l'occurrence Yahi Mustapha, qui va l’épauler dans sa mission. Il lui sera d'un grand apport du moment qu'ils se connaissent et connaissent aussi la maison.

M. B.