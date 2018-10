La billetterie électronique arrive

Par DDK | Il ya 1 heure | 145 lecture(s)

Le stade de l’Unité maghrébine sera équipé de tourniquets dotés d’un système de codage dont l’opération d’installation de ces appareils a débuté depuis quelques jours. Des équipements nécessaires pour la mise en place de la billetterie électronique. «Nous allons installer exactement huit tourniquets devant les portes d’accès au stade qui seront dotés d’un système de codage appelé QR, code qui éradiquera le phénomène de scanner les billets car avec ce système, l’appareil n’autorise qu’une seule fois un billet de même code. Leur installation qui a débuté depuis quelques jours, prendra exactement deux semaines et leur mise en service interviendra après une réunion de travail avec toutes les parties concernées, à savoir la DJS, l’Opow, le MOB et la JSMB, pour définir le mode de gestion», a indiqué à cet effet le directeur de l’Opow, Halim Hani. Avec l’installation de ces tourniquets, l’Opow de Béjaïa se rapproche plus des exigences du professionnalisme en réunissant les meilleures conditions possibles pour une bonne organisation d’un match de football, dont celle de la billetterie électronique.

Z. H.