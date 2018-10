«Priorité aux jeunes du club»

Par DDK | Il ya 1 heure | 198 lecture(s)

Le président de la JSK, Chérif Mellal, a animé, hier matin, un point de presse à la salle des conférences du stade du 1er novembre.

Il a abordé plusieurs sujets concernant le club, notamment le match de demain face au MCO, les objectifs pour la saison en cours, le contrat de l’attaquant Mehdi Benaldjia et l’opération recrutement. Avec son franc-parler, le président kabyle a répondu à toutes les questions des journalistes présents. D’emblée, le conférencier reconnaîtra que le match face au MCO sera difficile : «Ce déplacement à Oran sera difficile, comme tout les déplacements du reste. Notre adversaire fera tout pour nous battre sur son terrain. Mais la JSK aura son mot à dire et on fera tout pour ramener un résultat positif. Nous tenons à conserver cette bonne dynamique et prolonger cette belle série de bons résultats», dira-t-il.

«Les résultats de l’USMA ne nous intéressent pas»

Interrogé sur l’USMA qui a rejoint la JSK à la première place suite à sa victoire face au MOB, le président Mellal rétorquera : «Les résultats de l’USMA ne nous intéressent pas. Tout ce qui m’intéresse, ce sont les affaires de mon équipe. On joue match par match, tout en cherchant les bons résultats à chaque fois». Même si son club réussit de bons résultats et occupe la première place avec l’USMA, le président kabyle affirme ne pas vouloir mettre de pression sur ses joueurs. «Notre objectif reste le maintien. Une fois cet objectif atteint, l’équipe cherchera à réaliser le meilleur parcours possible», a-t-il expliqué. Questionné sur l’attaquant Fiston attendu d’un moment à un autre le président Mellal a affirmé que le joueur arrivera aujourd’hui. «Fiston arrivera demain. Cependant, c’est au coach de décider s’il jouera ou pas face au MCO. La JSK possède un effectif riche et s’il n’arrive pas, il sera remplacé par un autre joueur».

«Le cas Benaldjia n’est pas une priorité»



Questionné s’il comptait renouveler le contrat de l’attaquant Benaldjia, Mellal répondra : «Le cas Benaldjia n’est pas une priorité, il y a des choses plus importantes. On a le temps et on tranchera sur cette question au moment opportun».

On apprendra également que le club kabyle finalisera avec d’autres sponsors dans les prochaines journées. C’est ce qu’a confirmé hier le président Mellal lors du point de presse. «On est en négociation avec trois sponsors. Cependant, on finalisera avec deux d’ici deux semaines», a assuré le chairman kabyle. Interpellé sur le centre de formation du club, Mellal dira que le chantier avance bien. «Les travaux de réalisation du centre de formation ont été entamés et les choses avancent bien. On débutera par la construction des terrains avant de procéder à la construction du siège. Pour les terrains, je vous dirai qu’ils seront prêts d’ici 5 à 6 mois. Ce centre de formation sera très bénéfique pour la formation de nos jeunes».

«On affrontera le Red Star en amical le 23 mars»

Le président kabyle annoncera par ailleurs que la JSK «affrontera l’équipe du Red Star le 23 mars prochain, à Paris, dans un match amical», a-t-il assuré. Questionné sur ses intentions d’affronter l’USMA en aller-retour au stade du 5 juillet, Mellal expliquera : «J’ai effectivement sollicité Serrar pour lui demander de jouer les deux matchs au 5 juillet et j’ai eu son accord de principe. Néanmoins, on attend toujours sa réponse définitive à ce sujet».Toute en confirmant sa volonté d’affronter l’USMA au 5 juillet, le président Mellal a précisé : «Le coach ne s’oppose pas à l’idée d’affronter l’USMA au 5 juillet. Les joueurs doivent s’habituer à jouer dans un grand stade. Et puis, un plus grand nombre de supporters peut ainsi assister au match, sans oublier le spectacle que c’est de voir un match dans un grand stade».Interrogé s’il comptait renforcer l’équipe lors du prochain Mercato, Mellal a répondu par la négative. Il affirmera que la priorité sera donnée aux jeunes du club : Le club recèle de beaux talents qui peuvent s’imposer, la priorité leur sera donnée», a-t-il affirmé. Pour clore son intervention, Mellal remerciera le premier magistrat de la wilaya, louant sa «disponibilité à aider et encourager le club kabyle.

M. L.