Berchiche out face au MCS

La CD de la LFP a infligé, lors de sa dernière session hebdomadaire qui s’est tenue avant-hier, une sanction d’un match ferme à l’encontre du capitaine béjaoui, Koceila Berchiche, suite à une contestation de décision de l’arbitre lors de la rencontre de samedi face au NC Magra (2 - 1). Le joueur a en outre écopé d’une amende de trente mille dinars. Ainsi, l’auteur du but victorieux contre Magra ne sera pas du voyage, ce matin, à Saida, où ses camarades affronteront après-demain le MCS pour le compte de la onzième journée de championnat. L’enfant de Béni Douala sera sans doute suppléé par Meddour dans l’axe de la défense et reviendra à la compétition à l’occasion du match à domicile face à la JSM Skikda (12e journée).

Le club écope d’une amende

Certains supporters de la JSMB semblent ne pas tirer d’enseignements de leurs agissements qui nuisent à leur club. Les amendes à l’encontre du club phare de la Soummam tendent à devenir récurrentes, en dépit des incessants appels à la vigilance lancés par la direction des Vert et Rouge. En effet, la direction de la JSMB devra encore une fois s’acquitter d’une amende de cent mille dinars, au motif de jet de projectiles et de fumigènes par une partie des supporters à l’occasion du dernier match JSMB - NCM (2-1) ayant eu lieu samedi dernier au stade de l’UMA. Pour rappel, la JSMB a déjà disputé deux rencontres à huis clos cette saison. La première face au RCR (1-0) pour cause des incidents du match de l’exercice écoulé, WAT - JSMB (0-0), et la seconde face à l’USB (2 - 2) cette saison (7e journée).

