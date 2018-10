«Je dédie ma médaille à toute la Kabylie»

Par DDK | Il ya 1 heure | 211 lecture(s)

Le sociétaire de l’Olympique Seddouk, Farid Douibi (75 kg) a remporté la médaille d'argent, lors du tournoi de boxe des 3e Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) qui s’est déroulé du 6-18 octobre), en s'inclinant en finale disputée mercredi soir à Buenos Aires ( Argentine) . Qualifié en finale aux dépens du Samoan Poutoa Jason (5-0), Auparavant, ce jeune boxeur avait réussi à passer l'écueil du vénézuélien Jimenez Giodanny. L’enfant de Takrietz de la commune de Souk Oufella wilaya de Bejaïa, Farid Douibi n'a pu rivaliser avec le Brésilien Keno Machado qui a remporté le titre olympique de la jeunesse du Buenos Aires sur le score de 5-0. Pour rappel ce jeune pugiliste Farid Douibi est champion d’Afrique, champion arabe et médaille d’or aux derniers jeux africains de la jeunesses qui se sont déroulés à Alger du 24 au 28 juillet 2018 La médaille de bronze de la catégorie des 75 kg est revenue au Thaïlandais Jongjoho Weerapon, vainqueur du Samoan Poutoa Jason (5-0). Pour sa part, Mohamed-Amine Hacid a offert une autre médaille d'argent à l'Algérie, après sa défaite en finale devant le Kazakh Oralbay Aibek (5-0). Lors de sa demi-finale, Hacid avait écarté difficilement de son chemin le Tchèque Mikustak Daniel (3-2) .Quant à l'unique boxeuse algérienne aux JOJ-2018, Chaïb Ichrak, elle a échoué au pied du podium (4e place) dans la catégorie des 75 kg après sa défaite pour la médaille de bronze face à la Kazakhe Ryabets Nadezhda (5-0).Exemptée du 1er tour, Chaïb a été éliminée en demi-finale par la Française Tallya Brillaux (5-0). Il est à rappeler que l'Algérien, Hichem Maouche, champion d'Afrique en titre chez les 49 kg, a été éliminé après avoir perdu ses deux combats de poids poule contre, respectivement, l'Irlandais Clancy Dean Patrick (5-0) et le Britannique Price Ivan (5-0). Quatre boxeurs dont une fille représentent l'Algérie aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Joint par téléphone Farid nous a déclaré « Je suis content d’avoir décroché cette médaille, mais mon objectif c’était l’or, mais bon ce sera la prochaine fois, d’ailleurs mon souhait est d’aller toujours de l’avant et de décrocher une médaille aux prochains jeux olympique et devenir un boxeur professionnel. Je profite de cette occasion pour dédier ma médaille d’argent à mes parents, mes entraîneurs et à toute Kabylie notamment pour les enfants de mon village Takrietz et merci à la dépêche de Kabylie qui ne m’a pas oublié, même si je suis à des milliers de kilomètres » a-t-il conclu.

Samy.H