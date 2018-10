Rendez-vous le 1er novembre prochain

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Après une absence de quelques années, le Challenge national des 13 martyrs, dans sa 4e édition, sera relancé le 1er novembre. En effet, après les éditions de 2010, 2011 et 2012, cette course pédestre en montagne, sur une distance de 12 km, sera lancée depuis le stade Benallouache, à partir de 9 heures. Les coureurs passeront par la porte Sarrasine, la Brise de mer, les Oliviers, le Camp de la marine, la porte de Gouraya, la mosquée Sidi-Ouali, le musée du Moudjahid et le Bois Sacré, avant le retour au stade Benallouache, point d’arrivée. Cette course, organisée par le club AM Béjaïa, sous l’égide du wali, l’APW, l’APC de Bejaia, etc. sera aussi une occasion pour honorer le doyen des entraîneurs de l’athlétisme béjaoui, en l’occurrence Messaoudi Djoudi, ainsi que l’ex-athlète de l’AMB, feu Cherifi Fayçal. A deux jours de ce grand évènement, ouvert aussi bien pour les coureurs licenciés que non licenciés, il est prévu un grand défilé, composé d’élèves de différentes écoles de la ville, de scouts musulmans, etc., qui se dirigera du siège de la DJS vers celui de l’APC, où il sera procédé au lever des couleurs nationales. Le lendemain, soit le 31 octobre, sera réservé à l’accueil des délégations, la remise des accréditations et les dossards ainsi que l’acheminement des participants vers les lieux d’hébergement. Concernant la participation, elle est ouverte aux deux sexes de plus de 18 ans, et les inscriptions débuteront aujourd’hui au siège du stade de l’Opow et via internet, sur le site de l’association AMB. Elles s’étaleront jusqu’au 31 octobre au soir. Les prix mis en jeu concerneront les cinq premiers de chaque catégorie d’âge retenue, à savoir les 18 - 26 ans, 27 - 34 ans, 35 - 44 ans, 45 - 54 ans et 55 ans et plus, ceci chez les hommes. Pour les femmes, trois catégories seulement ont été retenues : 18 - 26 ans, 27 - 34 ans et 35 ans et plus.

Z. H.