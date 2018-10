Vingt clubs optent pour le boycott

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Après plusieurs reports, la Ligue de football de la wilaya de Bouira a tenu, mardi dernier, sa réunion technique avec les clubs engagés dans le championnat de wilaya, saison 2018/2019.

Ces derniers sont au nombre de 15, à savoir le HC Aïn Bessem, la JS Bouaklane, le DRB Kadiria, l’O Raffour, l’IRB Esnam, la JS Chorfa, l’ASC Ahl Kseur, l’ASC Aïn Laloui, l’USB Bechloul, le RB Hakimia, le FC Numidia, , l’UA Ahmed (Oued Berdi), l’US Saharidj, le BHB (Bordj Hamza de Bouira) et l’ASS université de Bouira. A noter, cependant, la défection de 20 clubs, dont les présidents campent toujours sur leur position. La rencontre, présidée par le président de la LWFB, Bakiri Nordine, s’est déroulée en l’absence de son SG, mis à l’écart sur injonction de la FAF. Les présents sont directement entrés dans le vif du sujet, en procédant au tirage au sort et à l’établissement des rencontres de la première journée, dont la programmation est prévue pour les 2 et 3 novembre prochain. Les responsables des clubs concernés ont été exhortés à accélérer la cadence pour l’établissement des dossiers de licences. Par la suite, l’assistance a procédée à l’élection, par leurs pairs, de deux représentants des CSA, qui composeront désormais avec les membres du bureau de la Ligue. Il s’agit de Messaoudi Hacène (DRB Kadiria) et Boualem Kechkar (Bordj Hamza de Bouira). Ces derniers ont devancé de peu deux autres postulants, à savoir Hamza Ali du HC Aïn Bessem et Kheiri Djamel, du club de l’Université de Bouira (ISTAPS). Par ailleurs, le championnat des jeunes catégories débutera juste après celui de leurs aînés. Cela dit, le lancinant problème de domiciliation s’est une nouvelle fois invité aux débats. Sachant que plusieurs clubs ne seront pas autorisés à jouer dans leurs stades, une forte pression s’exercera sur les terrains de Bouira et M’Chedallah. A ce sujet, le président de la LFWB, Nordine Bakiri, reconnaîtra : «Effectivement, c’est un véritable casse-tête. On essayera de trouver des solutions en collaboration avec les autorités locales et les clubs concernés».

M’hena A.