Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Dans cet entretien, l’attaquant de l’Olympique Akbou, Mohand Ferguène, parle du match de cet après-midi face à la JS Tichy pour le compte du 1er tour régional de la Coupe d’Algérie.

La Dépêche de Kabylie : Comment avez-vous préparé la rencontre de coupe prévue aujourd'hui face à vos voisins de la JS Tichy ?

Mohand Ferguène : Le plus normalement du monde. La préparation de la rencontre face aux voisins de Tichy s'est déroulée dans de bonnes conditions. Malgré la différence de palier, le groupe est animé d'une grande volonté pour réaliser une belle prestation. On se défendra vaillamment pour obtenir le billet de qualification au prochain tour

Comment s'annonce ce choc alors ?

La rencontre d'aujourd'hui face au pensionnaire de la Régionale 1 sera difficile pour les deux équipes puisqu'il s'agit d’une sortie avec son cachet coupe et derby à la fois. Néanmoins, pour ce qui nous concerne, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'on doit faire le maximum pour satisfaire nos supporters et aborder par la même occasion le championnat dans de meilleures conditions.

Confiant donc ?

Tout à fait. Nous sommes convaincus que notre groupe fera bonne figure cette saison, que ce soit en coupe ou en championnat. Aucune équipe ne nous fait peur. Seulement, il faut jouer simple et se donner à fond sur le terrain si on veut réussir quelque chose cet après-midi face à un adversaire qui, je le sais, est bon. Je dirai que chacune des deux formations a sa chance dans ce genre de rencontre. Une chose est sûre, l'esprit sportif sera au rendez-vous et que le meilleur l'emporte !

Entretien réalisé par Samy.H