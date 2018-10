ES Bir Ghbalou - FC Thamelaht à l’affiche

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

L’explication prévue cet après-midi au stade Bourouba Saïd de Bouira entre deux pensionnaires de la Régionale 2, à savoir l’ES Bir Ghbalou et le FC Thamelaht, dans le cadre du premier tour régional de la coupe d’Algérie, s’annonce alléchante. Bir Ghbalou occupe la première place avec six points (deux victoires et une défaite) et le FC Thamelaht, qui suit juste derrière, en compte cinq (deux matches nuls et une victoire). Pour rappel, les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la phase préparatoire de l’intersaison, qui a vu l’ESBG étriller son homologue de Thamelaht sur le score de (4 - 0). La rencontre de cet après-midi promet du beau spectacle, même si Dame coupe n’est pas forcément l’objectif des deux formations. Cela dit, le coach de Bir Ghbalou, dont l’équipe reste sur une précieuse victoire ramenée de Seddouk, vise à passer ce premier cap et aller le plus loin possible dans l’aventure : «C’est une belle aventure, la rencontre va nous permettre de mettre au repos certains éléments et d’en enrôler d’autres pour une meilleure évaluation», déclare-t-il. «L’équipe, termine le coach Khelifa Abdeslem, compte un bon potentiel. On fera en sorte de donner l’occasion à tous les joueurs pour faire valoir leurs prédispositions».

M. A.