«Belmadi est le coach idéal»

Le président de la FAF a apporté son soutien au sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, malgré la défaite concédée mardi dernier à Cotonou contre le Bénin.

Alors qu'elle devait confirmer son réveil sous la conduite du nouveau sélectionneur Djamel Belmadi, quatre jours après sa victoire à Blida face à ce même Bénin (2-0), l'équipe nationale est retombée dans ses travers à Cotonou, se montrant impuissante et incapable d'aller bousculer un adversaire qui a évolué pourtant pendant 46 minutes en infériorité numérique suite à l'expulsion du capitaine des Ecureuils Stéphane Sessegnon. « Concéder une défaite est toujours une déception. On aurait pu assurer notre qualification pour la CAN-2019, au Bénin. Comme l’a si bien dit le sélectionneur national, l’équipe n’a eu le rendement qu’il fallait. Mais ce n’est pas la fin du monde. L’Algérie a encore son destin entre les mains. Il reste encore deux rencontres à disputer. Nous allons préparer comme il se doit le prochain match face au Togo (le 16 novembre à Lomé, ndlr) et pourquoi pas revenir avec le billet qualificatif avant le dernier match face à la Gambie en mars 2019 », a affirmé Zetchi lors d’un point de presse organisé jeudi dernier à Sétif où il a réuni les membres de l’assemblée générale de son instance issus de la région Est et Sud-Est.

«Nous allons réussir avec lui »

« Je sais que tout le peuple algérien est derrière Belmadi. Je pense que nous avons aujourd’hui trouvé l’entraîneur idéal pour notre sélection. Il a le bagage qu’il faut et l’expérience requise pour diriger cette équipe. Au vu de ce que j’ai constaté à travers les deux premiers stages qu’il a dirigés, je vois en lui un homme engagé, compétent, et surtout investi totalement dans ce projet. Je suis quasiment sûr que nous allons réussir avec lui. Seulement, il lui faudra du temps. L’opinion sportive a également compris que nous avons l’entraîneur qu’il faut à la tête des Verts », a-t-il ajouté. « La vie d’un entraîneur est parfois faite de défaites. J’espère qu’à l’avenir on aura plus de victoires. Soyons tous derrière Belmadi, nous devons tous le soutenir dans ces moments. Je suis persuadé qu’on finira par atteindre notre objectif » a-t-il poursuivi. Concernant l’équipe nationale locale, Zetchi confirme le déroulement du match du Qatar en décembre en attendant la Chine ; les deux matches auraient lieu sur place au Qatar. Il évoque la décision de Belmadi de prendre cette équipe en charge : «Le premier regroupement en décembre, Belmadi et son staff vont le diriger et joueront 1 ou 2 matches au Qatar. Le Qatar et probablement la Chine. Belmadi veut travailler avec les locaux car il est conscient que ça doit être le réservoir de l’EN.» A la question de savoir s’il risque de jeter l’éponge si les membres de l’AG ne font pas passer son projet de formation, Zetchi rétorque : « Je terminerai mon mandat, et on espère que les gens qui viendront après nous continueront à donner au football comme on est en train de le faire», conclut-il.

A. C.