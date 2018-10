Béni Douala lorgne le podium

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

L’US Béni Douala, qui reste sur une belle victoire acquise en dehors de ses bases devant la lanterne rouge le WA Boufarik (2-0), aura l’occasion de confirmer son regain de forme. Les Ath Douala recevront au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, aujourd’hui à 15h, la formation du RC Boumerdès, pour le compte de la 7e journée du championnat de la division national amateur, groupe centre. Un rendez-vous que les poulains d’Abdenour Hamici ne veulent en aucun cas rater, afin de se rapprocher des équipes du peloton de tête. Les joueurs sont déterminés à chasser la poisse qui les poursuit à Tizi-Ouzou. Ils sont toujours à la recherche de leur premier succès à domicile et devant leurs supporters. Cette sortie face au RC Boumerdès ne sera pas facile, car les visiteurs ont eux aussi l’ambition de se racheter de leur dernier faux pas at home, face au CRB Aïn Ouessara (0 à 0). L’équipe chère à Hocine Ammam est donc avertie et doit faire très attention à cette équipe de Boumerdès qui lui a toujours posé des problèmes à Tizi-Ouzou. Les attaquants doivent être efficaces, comme ils l’ont fait face au Widad de Boufarik la semaine passée.

Mission difficile pour Lakhdaria

De son côté, l’IB Lakhdaria, qui reste sur une précieuse victoire à domicile devant le CR Béni Thour, effectuera un périlleux déplacement à Aïn Ouessara, où il affrontera le CRBAO local qui affiche la grande forme, comme en témoigne sa place sur le podium, avec 11 points, à deux longueurs du leader, le NARB Reghaia, qui jouera chez lui face à l’IB Khemis El Khechna. Les gars de Palestro devront donc être très vigilants s’ils espèrent revenir à la maison avec un résultat positif. Ils doivent sortir le grand jeu, pour accrocher cette coriace équipe du CRB Aïn Ouessara, difficile à manier au stade du 1er Novembre et devant ses supporters.

Massi Boufatis

Le programme

ESM Kolea - JS Hai Djabel

USB Douala - RC Boumerdès

ES Ben Aknoun - WA Boufarik

CRBA Ouessara - IB Lakhdaria

RC Arba - IBKE Khechna

NARB Reghaia - WR M’Sila

NRB Touggourt - NT Souf

CRB Thour - AR Ouargla (joué hier)