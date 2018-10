Amizour et Azazga dos à dos !

Par DDK | Il ya 1 heure | 171 lecture(s)

Après six journées disputées, la JS Azazga et l’USO Amizour n’ont engrangé que cinq points sur les 18 mis en jeu. Les deux équipes ont réalisé chacune deux nuls et une victoire et essuyé trois défaites. Le dernier nul enregistré par les deux teams c’est celui qui a sanctionné le derby kabyle qui les a mises aux prises avant-hier (1 – 1). N’ayant pas réussi à se départager, les deux formations se sont quittées sur un nul qui n’arrange, en fait, ni les affaire des visiteurs, ni celles des locaux. Il faut signaler que ce semi-échec est le deuxième concédé at home par les Unionistes d’Amizour, après celui de la 1ère journée face au représentant de Hassi-Messaoud. Au total, l’USOA cède sept points à domicile, puisqu’elle avait aussi perdu la rencontre de la 2e journée face à l’actuel co-leader, le SA Sétif. Autre représentant de Kabylie dans ce palier, le MB Bouira, qui s’était vu infliger une défaite à domicile par l’OMR lors de la précédente journée, est allé ramener les trois points du match face au FC Bir El-Arch. A la faveur de son succès en dehors de ses bases, le MBB garde le contact avec le groupe de tête. Dans le haut du tableau, le SA Sétif et l’OM Ruisseau restent dos à dos, après leurs victoires respectives sur un même score d’un but à zéro, respectivement face au DRB Baraki et à l’USM Sétif. Le perdant de cette journée n’est autre que le NRB Tleghma, qui a laissé filer les trois points face à son adversaire l’IRB Berhoum (1 - 0). Du coup, le NRBT, qui perd deux places au classement, pointe à la 5e marche avec 12 points au compteur, en cédant la 4e place à son adversaire du jour. Pour sa part, l’US Souf, qui a étrillé le Hydra AC sur le score de 3 à 0, pointe à la 3e place avec le même nombre de points que Berhoum (13 unités), mais avec une différence de buts de +6 pour l’USS contre +5 pour l’IRBB.

R. M.

Les résultats

USO Amizour 1 - JS Azazga 1

FCB Arch 0 - MB Bouira 1

SA Sétif 1 - DRB Baraki 0

OM Ruisseau 1 - USM Sétif 0

US Souf 3 - Hydra AC 0

IRB Berhoum 1 - NRB Teleghma 0

ASCO Zouaï 2 - IRBA Lahdjar 0

MBH Messaoud 0 - ASB Ghedir 1