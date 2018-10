Que de surprises !

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

Le tour préliminaire de la coupe de wilaya, joué mardi dernier, a vu l’élimination prématurée de quatre sociétaires de la division Honneur, dont le finaliste de l’édition précédente, l’ES Assi Youcef, qui s’est incliné devant l’O Tizi Gheniff. Pour sa part, le CRB Mekla a été évincé par le KC Taguemount Azouz, de même que l’Etoile de Draâ El-Mizan, écartée par la JSC Ouacifs, et le NA Redjaouna, éliminé par le nouveau promu, l’O Taourirt Mokrane. De son côté, la JS Boukhalfa s’est qualifiée, non sans peiner devant la nouvelle équipe du CS Ifflissen, qui faisait, à l’occasion, son baptême du feu en compétition officielle. Dans la division Pré-honneur, l’O Nath Yirathen a pris le dessus dans la série des tirs au but sur l’US Djemaâ Saharidj. La JS Tala Tegana, elle, a décroché le billet pour les seizièmes devant le CS Ihasnaouène et la formation d’Aït Yahia Union Sport s’est offert l’O Timizart Loghbar. Enfin, l’US Mizrana et l’O Makouda se sont qualifiées sur tapis vert, respectivement, devant la JS Djurdjura et l’ES Nath Irathen. À signaler que le match devant opposer l’US Bouhinoun à l’ES Aït Ouaenèche a été reporté à mardi prochain.

Z. L.

Les résultats

US Djemaâ Saharidj 1 - O Nath Yirathen 1 (t.a.b 4-1)

NA Redajouna 0 - O Taourirt Mokrane 2

JS Djurdjura - US Mizrana (non joué)

KC Taguemount Azouz 4 - CRB Mekla 2

JSC Ouacifs 1 - E Draâ El-Mizan 0

O Makouda - ES Nath Irathen (non joué)

Aït Yahia Union Sport 1 - O Timizart Loghbar 0

CS Iflissen 2 - JS Boukhalfa 3

JS Tala Tegana 2 - CS Ihasnaouène 1

USK Aït Aïssa Mimoun 0 - HC Azazga 2

O Tizi Gheniff 2 - ES Assi Youcef 1

US Bouhinoun - ES Aït Ouanèche (reporté)