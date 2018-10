Rendez-vous du 24 février au 1er mars 2019

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Le Club Football Akbou s’apprête à organiser la 2e édition du Tournoi international de futsal. Ainsi donc, après une 1ère édition qui a eu lieu du 25 février au 2 mars derniers, une deuxième sera lancée le 24 février 2019, coïncidant avec la journée de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971). Cette compétition s’étalera jusqu’au 1er mars de la même année. A cet effet, la direction du club organisateur a, d’ores et déjà, reçu des autorisations de la part des responsables locaux et ceux de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Béjaïa, pour l’organisation de ce tournoi. Selon les dirigeants du club, il ne reste que l’aval du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération algérienne de football (FAF) pour procéder aux préparatifs de cet événement sportif. La direction du club assure qu’elle entamera les démarches nécessaires auprès de ces deux institutions pour obtenir le fameux sésame en vue d’organiser ce tournoi. «Pour ce faire, des courriers seront adressés incessamment aux deux organismes (MJS et la FAF). On espère les (autorisations) avoir dans les plus brefs délais pour pouvoir se préparer en conséquence», a déclaré le président du CF Akbou, Merabet Aomar. D’après des échos, pas moins de huit équipes étrangères, de France, d’Espagne et du Maroc, prendraient part à cette manifestation.

R. M.