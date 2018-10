La JSK préserve son invincibilité

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Le club kabyle a réussi une belle opération avant-hier soir face au MCO, auquel il a imposé le partage des points (0 - 0) chez lui, au stade Zabana.

Avec ce résultat, la JSK est toujours invaincue après 11 rencontres de disputées en Ligue 1 Mobilis. Même s’ils pouvaient revenir avec les trois points de la confrontation, les poulains du coach Dumas ont réalisé un résultat positif en dépit de leur rendement peu convaincant au cours de cette confrontation. La JSK a eu, en effet, quelques occasions que l’attaque n’a pas su concrétiser. En d’autres termes, les Kabyles peuvent s’en mordre les doigts tant il y avait de la place pour une victoire avant-hier face aux gars d’El-Harmi. Cela dit, un nul à l’extérieur reste toujours bon à prendre, surtout qu’en face, il y avait une bonne équipe du MCO, très motivée. Ce bon point de pris mettra, sans doute, les équipiers de Benkhlifa davantage en confiance en prévision des prochaines rencontres. En tout cas, les Kabyles veulent garder leur invincibilité le plus longtemps possible, après avoir réussi des résultats auxquels personne ne s’attendait cette saison. Cependant, le staff technique est encore appelé à apporter des réglages à son groupe pour que ce dernier soit plus performant à l’avenir. Des manques que le coach Dumas doit combler au plus vite en perspective des rendez-vous à venir.

Le CSC, le match à ne pas rater !

Après avoir affronté le MCO, avant-hier soir, la JSK jouera un autre match très important samedi prochain, face au CSC, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Toujours leader avec 23 points, ex aequo avec l’USMA, qui compte toutefois un match en moins, la JSK est dans l’obligation de battre le CSC pour garder son statut de chef de file. Mais pour cela, les Kabyles doivent préparer convenablement ce duel qui sera un tournant pour le titre symbolique de champion d’hiver. Ainsi donc, le staff technique misera sur un succès afin de préserver la sérénité du groupe et confirmer le très bon parcours réalisé jusque-là. M. L.